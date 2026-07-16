Ενδεχόμενο επίσκεψης του ΓΓ ΟΗΕ στην Κύπρο - Αναμένονται εξελίξεις στο Κυπριακό αναφέρουν πηγές στο ΚΥΠΕ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στο Κυπριακό με την επίσκεψη στη Κύπρο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στα τέλη του μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, καθώς ενδέχεται και επίσκεψη του ίδιου του ΓΓ ΟΗΕ στη Λευκωσία την ίδια περίοδο.

Ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει σήμερα στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Κύπρου) το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα περιστρέφεται γύρω από τις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Πάντως χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προανήγγειλε νέες εξελίξεις στο Κυπριακό προανήγγειλε νέες εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι «τις επόμενες των ημερών θα ακούσουμε και άλλες ειδήσεις» που θα αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει γύρω από την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στον διορισμό του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, ως Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για την Κύπρο. Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο κ. Φίτο θα συνεργάζεται στενά με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, πραγματοποιώντας επαφές με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας συνολικής, βιώσιμης και διαρκούς λύσης του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Νέο σχέδιο

Οι πληροφορίες για επικείμενη επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ έρχονται μετά από διάφορες διαρροές για νέο και ευέλικτο σχέδιο στο Κυπριακό, οι οποίες αναφέρονται σε μια εξελικτική διαδικασία με μεταβατικά στάδια και άλλες νέες ιδέες. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Πολίτης, το νέο σχέδιο θα προβλέπει τη δημιουργία προεδρικού συμβουλίου στο πλαίσιο μιας χαλαρής ομοσπονδίας. Στο θέμα των εγγυήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη φαίνεται να θεωρούν καλή ιδέα την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Δευτέρα ο ΟΗΕ δεν επιβεβαίωσε ούτε απέρριψε το κατά πόσον οι λεπτομέρειες που δημοσίευσε η εφημερίδα The Independent αντιστοιχούν σε πραγματικό σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και της Προσωπικής του Απεσταλμένης για την επίλυση του Κυπριακού.

Απαντώντας σε ερώτηση του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναγνώρισε ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει γνώση του δημοσιεύματος.

«Κατανοώ το ενδιαφέρον και την περιέργειά σας για το δημοσίευμα της Independent», ανέφερε.

«Το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει το δημοσίευμα», πρόσθεσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει εάν οι προτάσεις που περιγράφονται σε αυτό αντανακλούν, εν όλω ή εν μέρει, την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα.