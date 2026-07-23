Επικίνδυνη καθίζηση στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου μεταξύ Έμπας και Τάλας, παρεμβάσεις ζητά η Τροχαία Πάφου

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας καταγγέλλουν διερχόμενοι οδηγοί στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, μεταξύ των κοινοτήτων Έμπας και Τάλας, όπου έχει σημειωθεί μεγάλη καθίζηση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ζημιά έχει δημιουργήσει χαντάκι μήκους περίπου δύο μέτρων, το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους οδηγούς και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόβλημα είναι ήδη σε γνώση της Τροχαίας Πάφου, η οποία ασκεί πιέσεις προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Έμπας για την άμεση αποκατάσταση της επικίνδυνης κατάστασης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει υπάρξει ουσιαστική κινητοποίηση από την αρμόδια τοπική αρχή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της καθυστέρησης στην αντιμετώπισή της, η Τροχαία Πάφου ενημέρωσε και τον Αρχηγό Αστυνομίας, επιδιώκοντας την επίσπευση των απαραίτητων ενεργειών.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο μέχρι την αποκατάσταση της ζημιάς. Σημειώνεται πως το οδικό δίκτυο η Λεωφόρος Αποστόλου μεταξύ Έμπας και Τάλας διευκολύνει τους διερχόμενους οδηγούς για τη μετάβαση τους στην κοινότητα της Κισσόνεργας. Άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ζήτησε ο κοινοτάρχης Έμπας, Μάριος Μεταξάς, μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε τμήμα του οδικού δικτύου της κοινότητας.

Σε δηλώσεις του στον "Π" ο κ. Μεταξάς ανέφερε ότι έδωσε οδηγίες ώστε να επιληφθούν άμεσα του ζητήματος οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα προέκυψε λόγω μετατόπισης του δρόμου και δεν πρόκειται για μια απλή καθίζηση, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη λήψη μόνιμων μέτρων αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εξετάζονται δύο επιλογές για την αντιμετώπιση της κατάστασης: είτε η προκήρυξη προσφορών για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών είτε η αποκατάσταση με συνεργεία της Κοινοτικής Αρχής Έμπας.

Ο κοινοτάρχης τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση του δρόμου, καθώς και η τοποθέτηση κιγκλιδώματος ασφαλείας στη μία πλευρά του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Όπως σημείωσε, δίπλα από το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται αυλάκι απορροής ομβρίων υδάτων, γεγονός που επιβάλλει την εγκατάσταση προστατευτικού κιγκλιδώματος. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο δρόμος θα πρέπει να διευρυνθεί προς τη δεξιά πλευρά, στην κατεύθυνση προς την Τάλα, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια.