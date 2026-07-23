Με σφραγίδα Ανωτάτου ακυρώθηκε η έρευνα σε τραπεζικές θυρίδες της Τζιαπούρα

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που είχε εκδοθεί για έρευνα της Αστυνομίας σε δύο τραπεζικές θυρίδες.

Η υπόθεση ήδη εκδικάζεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία και αφορά σε φερόμενη διασύνδεση της Νάταλυ Τζιαπούρα με τον κατάδικο Γιώργο Χριστοδούλου (Ζαβράντωνα), με τους κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες που αφορούν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παροχή προστασίας και παράνομο τζόγο.

Το Δικαστήριο είχε αποδεχθεί αίτημα του δικηγόρου της Τζιαπούρα, Δημήτρη Τσολακίδη και ακύρωσε το διάταγμα έρευνας το οποίο εξέδωσε Επαρχιακό Δικαστήριο και αφορούσε σε δύο θυρίδες που η αιτήτρια διατηρεί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Λευκωσία. Το ένταλμα έρευνας εξεδόθη την 1.7.2025 και κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σε αυτές το ποσό των €238.000.



Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας άσκησε έφεση, και για την ακύρωση του διατάγματος έρευνας. Ωστόσο η προσπάθεια της Νομικής Υπηρεσίας έπεσε στο κενό και η έρευνα στις θυρίδες ακυρώνεται, ως εκ τούτου, και τα όποια ευρήματα δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος του μαρτυρικού υλικού στην υπό εκδίκαση υπόθεση στο Κακουργιοδικείο.



Όπως αναφέρεται στην απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Νομικής Υπηρεσίας, το πρωτόδικο Δικαστήριο επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης που υποστήριζε την αίτηση για την έκδοση του προσβαλλόμενου εντάλματος έρευνας και κατέληξε πως, ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου, δεν είχε τεθεί συγκεκριμένη μαρτυρία για να μπορούσε το ίδιο το κατώτερο Δικαστήριο να κρίνει το θέμα. Έκρινε, περαιτέρω, ότι, ενώ η πληροφορία που είχε η Αστυνομία, απογυμνωμένη από οτιδήποτε άλλο, «ομιλούσε για λήψη από την αιτήτρια μόνο μετρητών χρημάτων, προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, εντούτοις το εκδοθέν ένταλμα έρευνας, εξουσιοδότησε, ανεπίτρεπτα, και την κατάσχεση κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων…».



Στην ένορκη δήλωση, η οποία τέθηκε ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου για την έκδοση του επίδικου εντάλματος, γινόταν αναφορά στην πληροφορία που λήφθηκε στις 18.6.2025, με βάση την οποία η Τζιαπούρα φέρεται να παραλάμβανε μεγάλα χρηματικά ποσά της τάξης των €50.000, κατόπιν οδηγιών προσώπου που βρισκόταν στις Κεντρικές Φυλακές και να τα διαμοιράζει σε χώρους που αναφέρονται στον όρκο. Την 25.6.2025 εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας για υποστατικά φιλικών και οικογενειακών προσώπων της Εφεσίβλητης, καθώς και της οικίας της, ως αποτέλεσμα των οποίων εντοπίστηκαν κινητά 6 τηλέφωνα, ένας πίνακας ζωγραφικής και χρηματικό ποσό €309.000.

Καταληκτικά, το Ανώτατο σημειώνει ότι, «κρίνουμε ότι στα ιδιαίτερα περιστατικά της υπόθεσης η διασύνδεση της Εφεσίβλητης με τη διάπραξη των αδικημάτων, κατά τρόπο που θα επέτρεπε τη διεξαγωγή έρευνας στις τραπεζικές της θυρίδες, υπήρξε καταλυτική για την αποτυχία της έφεσης. Η έκδοση και μόνο εντάλματος σύλληψης και έρευνας σε προγενέστερο στάδιο, χωρίς να τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου η ανάλογη προς τούτο υποστηρικτική μαρτυρία, δεν δικαιολογεί άνευ ετέρου και τη διεξαγωγή έρευνας στις τραπεζικές θυρίδες που εντοπίστηκαν σε μεταγενέστερο στάδιο».