Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 6 ώρες

Κατηγορητήρια σε Δρουσιώτη και Σάντη: Καταχωρήθηκε σήμερα η υπόθεση εναντίον τους - Θα εκδικαστεί στο Κακουργιοδικείο
| Οικονομία

Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα, αύξηση πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα, τα οποία προήλθαν από την αύξηση των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου και τις βελτιωμένες τιμές εξαγωγής κλίνκερ

Βελτιωμένα αποτελέσματα για το εξάμηνο του 2026, αναμένει το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το εξάμηνο του 2026 αναμένεται να είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους. 

Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα, τα οποία προήλθαν από την αύξηση των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου και τις βελτιωμένες τιμές εξαγωγής κλίνκερ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το 2025 τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα €35,5 εκατ. έναντι κερδών €25,9 εκατ. το 2024.

Το εξάμηνο του 2025, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα €19,5 εκατ.

Tags

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα