Τσιμεντοποιείο Βασιλικού: Βελτιωμένα τα αποτελέσματα, αύξηση πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Βελτιωμένα αποτελέσματα για το εξάμηνο του 2026, αναμένει το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ, τα αποτελέσματα της εταιρείας για το εξάμηνο του 2026 αναμένεται να είναι βελτιωμένα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του αντίστοιχου εξαμήνου του προηγούμενου έτους.

Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στα αυξημένα έσοδα, τα οποία προήλθαν από την αύξηση των εγχώριων πωλήσεων τσιμέντου και τις βελτιωμένες τιμές εξαγωγής κλίνκερ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Το 2025 τα κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα €35,5 εκατ. έναντι κερδών €25,9 εκατ. το 2024.

Το εξάμηνο του 2025, τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα €19,5 εκατ.