Το νέο Jeep Compass ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των C SUV

Με περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις από την πρώτη του εμφάνιση το 2006, το Jeep Compass αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην ιστορία της αμερικανικής μάρκας. Σήμερα, η νέα γενιά του Jeep Compass έρχεται να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας ένα πλήρως ανανεωμένο μοντέλο που συνδυάζει σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία, αυξημένη πρακτικότητα και τις αυθεντικές εκτός δρόμου δυνατότητες που χαρακτηρίζουν κάθε Jeep.

Η νέα αρχιτεκτονική επιτρέπει την υιοθέτηση διαφορετικών συστημάτων κίνησης, από ήπια υβριδικά και plug-in hybrid έως αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των Ευρωπαίων οδηγών.

Σχεδιαστικά, το νέο Compass παραμένει πιστό στην ταυτότητα της Jeep, διατηρώντας τη χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες και τους έντονους τραπεζοειδείς θόλους των τροχών. Παράλληλα όμως, οι σχεδιαστές έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην αεροδυναμική, πετυχαίνοντας έναν συντελεστή οπισθέλκουσας κάτω από 0,29, τον καλύτερο που έχει επιτύχει ποτέ μοντέλο της Jeep στην Ευρώπη. Στην επίδοση αυτή συμβάλλουν η ενεργή εμπρός γρίλια, το πλήρως επίπεδο πάτωμα, οι ειδικά σχεδιασμένες ζάντες και η αεροδυναμικά βελτιστοποιημένη πίσω αεροτομή.

Παρά τον πιο αποδοτικό σχεδιασμό, το Compass δεν χάνει τον αυθεντικό χαρακτήρα του. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν απόσταση από το έδαφος 200 χιλιοστών, δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 470 χιλιοστών και το σύστημα Selec-Terrain, που προσαρμόζει τα ηλεκτρονικά συστήματα ανάλογα με τις συνθήκες. Οι τετρακίνητες εκδόσεις προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης, καθώς και αυξημένες δυνατότητες σε δύσβατα εδάφη.

Η καμπίνα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα. Το μήκος των 4,55 μέτρων, εξασφαλίζει ιδιαίτερα άνετους και γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 550 λίτρα. Επιπλέον, υπάρχουν 34 λίτρα αποθηκευτικών χώρων για μικροαντικείμενα, ενώ το πίσω κάθισμα αναδιπλώνεται σε διάταξη 40/20/40, αυξάνοντας σημαντικά την ευελιξία στις μεταφορές.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το νέο Compass εξοπλίζεται στάνταρ με ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 16 ιντσών, υποστηρίζοντας ασύρματες αναβαθμίσεις λογισμικού (OTA). Διαθέσιμα είναι επίσης συστήματα όπως Αυτόνομη Οδήγηση Επιπέδου 2, Head-Up Display, ημιαυτόματη αλλαγή λωρίδας, προβολείς LED Matrix και δυνατότητα πρόσβασης και εκκίνησης μέσω smartphone.

Το μοντέλο παρουσιάζεται στην Κυπριακή αγορά με ένα ήπια υβριδικό κινητήρα48V με 145 ίππους, 240 Nm ροπής και τιμή από €31.900. Mπορείτε να το οδηγήσετε στις εκθέσεις της CiC Automasters.