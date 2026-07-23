Στο «κόκκινο» ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και 44άρια στο εσωτερικό - Πότε αναμένεται ανάσα δροσιάς

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ σε ισχύ τίθεται από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα Πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Ο καιρός αναλυτικά:

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 44 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 37 στα ανατολικά, τα νοτιοανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια και στους 33 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Το Σάββατο και την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.