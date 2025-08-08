Φιλανθρωπικός Μαραθώνιος στην Κύπρο συγκέντρωσε €20.000 για τα πυρόπληκτα νοικοκυριά

Ο φιλανθρωπικός μουσικός μαραθώνιος «ONE ISLAND, ONE HEART» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία εκπροσώπων της εκδηλωτικής βιομηχανίας της Κύπρου, σε συνεργασία με το The Warehouse by IT Quarter, και με την υποστήριξη του περιβαλλοντικού οργανισμού City Friends Club και της οικογένειας Alexey Gubarev και Anna Gubareva.

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των διοργανωτών, των καλλιτεχνών και των επισκεπτών, συγκεντρώθηκαν €20 000 για τη στήριξη των κατοίκων των ορεινών χωριών της Λεμεσού που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στα τέλη Ιουλίου. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων και τις δωρεές του κοινού, την προσωπική συνεισφορά της οικογένειας Gubarev, συνεισφορές από μέλη της κοινότητας GDCy (GameDev Cyprus) και τον Tim Fadeev, καθώς και το 100% των πωλήσεων πίτσας που δώρισε η Dodo Pizza.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στον στεγασμένο χώρο του The Warehouse by IT Quarter και προσέλκυσε αρκετές εκατοντάδες επισκέπτες. Πάνω από 35 μουσικοί και DJs ανέβηκαν στη σκηνή με έναν κοινό σκοπό – να στηρίξουν όσους επλήγησαν από την τραγωδία.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη στήριξη των κατοίκων των πυρόπληκτων χωριών, σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Καλλιτέχνες Εκδήλωσης: Vasily Papkovsky, DJ Clive, Bogdan Bondarenko, Daria Savina, Center for Music «SynerJoy» (Viktoriia Kotovych, Antonina Rusetskaia, Evgenii Kosovskiy, Natalia Kriventsova), Oksana & Christopher, Leonid Nesterov & Thomas Lumley, Ksenia Belolipetskaya, Ella Pasik, Miss4C, VJ Tony Steel, ION, Music Hall band, DJ Mario Louka, Azniv, Bad Rabbit, EORA, Denis Kravchenko, EvOx.

Συνεργάτες Εκδήλωσης: Payabl., SoldOut Tickets, MixFM, Loud Music Festival, Mason bar, Danza, Greek Lover Team, LeggoCY, Mortal Security, Music Element, Epta.pro, SY Stage, Beat Entertainment, Embria Catering, Hungry Angry και Dodo Pizza καθώς και BarPros. Σχετικά με το The Warehouse by IT Quarter

Το The Warehouse by IT Quarter είναι ένας παραθαλάσσιος πολιτιστικός χώρος στη Λεμεσό, που βρίσκεται στο πρώην συγκρότημα SODAP. Με ευέλικτους εσωτερικούς και εξωτερικούς

χώρους, αποτελεί σημείο αναφοράς για μουσικά πάρτι, καλλιτεχνικές εκθέσεις, φεστιβάλ και συναντήσεις, εξασφαλίζοντας μοναδικές εμπειρίες για κάθε εκδήλωση.

Σχετικά με το City Friends Club (CFC)

Το City Friends Club (CFC) είναι ένας οικολογικός φιλανθρωπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στον καθημερινό καθαρισμό δρόμων, στους μηνιαίους ομαδικούς καθαρισμούς και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Από το 2021, το CFC έχει συλλέξει πάνω από 267.000 κιλά απορριμμάτων με τη βοήθεια 6 φορτηγών, 15 επαγγελματιών καθαριστών και περισσότερων από 1.200 εθελοντών. Τα εκπαιδευτικά του προγράμματα περιλαμβάνουν την οικο-καλλιτεχνική έκθεση RE:SOURCE, δημόσιες ομιλίες και πρωτοβουλίες όπως το Coffee Friends Club και το Graffiti Friends Club. Η εφαρμογή CFC (iOS & Android) επιτρέπει σε πάνω από 800 χρήστες να αναφέρουν παράνομους σκουπιδότοπους, να παρακολουθούν καθαρισμούς και να κερδίζουν ανταμοιβές. Με την υποστήριξη οικολογικά ευαισθητοποιημένων χορηγών, το CFC επεκτείνει τη δράση του σε όλη την Κύπρο.