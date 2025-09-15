Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και Cyprus Fiduciary Association

Το ΚΕΒΕ και ο CYFA υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στα γραφεία του ΚΕΒΕ στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας την αρχή μιας στρατηγικής συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΚΕΒΕ, κ. Σταύρο Σταύρου, και τον Πρόεδρο του CYFA, κ. Κώστα Χριστοφόρου, καθώς και από το Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, κ. Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, και το Γενικό Διευθυντή του CYFA, κ. Χριστόφορο Ιωάννου, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας της Κύπρου στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των δύο φορέων μέσω κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για κανονιστικές εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, την εκπόνηση μελετών και εκθέσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα διοικητικών υπηρεσιών (fiduciary and administrative services sector),  καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων δικτύωσης οι οποίες θα ενισχύσουν τη γνώση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Παράλληλα, το Μνημόνιο προβλέπει στενή συνεργασία για την υποστήριξη ξένων επιχειρηματιών που επιθυμούν να επενδύσουν στην Κύπρο καθώς και για την παροχή καθοδήγησης στα μέλη του ΚΕΒΕ που δραστηριοποιούνται με διεθνείς συνεργάτες.

Η υπογραφή του Μνημονίου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στενότερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και της κυπριακής οικονομίας συνολικά. Παράλληλα συνιστά σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της Κύπρου σε διεθνή επιχειρηματικό κόμβο και για την περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ. 

