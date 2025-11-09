Εκδήλωση νερό και χρώμα από το Δήμο Πάφου για στήριξη του ιδρύματος Κιβωτός

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Πλατεία Δημοτικού Μεγάρου), η καθιερωμένη εκδήλωση αγάπης και προσφοράς του Δήμου Πάφου με τίτλο «Φτιάξε μια Καρδιά για Μεγάλα Άλματα – Νερό και Χρώμα», με σκοπό την ενίσχυση του Ιδρύματος «Κιβωτός» (Κέντρο Θεραπειών και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες – ΑμεΑ).

Η εκδήλωση, που εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών δραστηριοτήτων του Δήμου, συγκέντρωσε πλήθος παιδιών και γονέων που απόλαυσαν ένα ευχάριστο και δημιουργικό πρωινό, μαθαίνοντας την αξία της προσφοράς και του εθελοντισμού.

Το εργαστήρι «Νερό και Χρώμα» δημιούργησε και φέτος χειροποίητες κεραμικές καρδιές, οι οποίες διατέθηκαν σε κουτιά μαζί με υλικά για τη διακόσμησή τους.

Οι μικροί συμμετέχοντες έβαψαν και στόλισαν τις καρδιές τους, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγάπης και ελπίδας.

Οι κεραμικές καρδιές διατέθηκαν στην τιμή των 5 ευρώ, με όλα τα έσοδα να προσφέρονται για την ενίσχυση του Ιδρύματος «Κιβωτός». Παράλληλα, το Κολλέγιο CDA πρόσφερε στα παιδιά ζωγραφική προσώπου και πλεξούδες, προσθέτοντας χαρούμενες πινελιές στην όμορφη αυτή μέρα.

Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν την εκδήλωση, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμέλια μιας υγιούς και ενωμένης κοινωνίας.