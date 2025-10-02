How it works. Ένα περιοδικό-τροφή για τον εγκέφαλο κάθε Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

H εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ παρουσιάζει το HOW IT WORKS. Ένα περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας γεμάτο με συναρπαστικές πληροφορίες για τον κόσμο μας και το σύμπαν.

HOW IT WORKS

Το περιοδικό που θέτει τα σωστά ερωτήματα για τον άνθρωπο, τη φύση αλλά και ολόκληρο το σύμπαν με μοναδική ύλη και συναρπαστική θεματολογία. Κείμενα από ειδικούς κάθε τομέα, εξειδικευμένες πληροφορίες και εικόνες που κόβουν την ανάσα, βοηθούν το κοινό να κατανοήσει και να διερευνήσει τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. 7 Κυριακές, 7 συναρπαστικά τεύχη από το διάσημο περιοδικό. Το εισαγωγικό σημείωμα κάθε τεύχους έγραψε ο αείμνηστος επιφανής αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος.

Μην χάσετε την Κυριακή 05/10 το πρώτο τεύχος

ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟ 2030. Drones πολλαπλών χρήσεων, εξελιγμένη ατομική θωράκιση, όπλα λέιζερ. Μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα της πολεμικής τεχνολογίας, αλλά σε έναν ακόμα αιώνα το τοπίο της μάχης θα έχει κάνει ένα ακόμα τεράστιο εξελικτικό βήμα.

Ακόμη:

ΗΛΙΑΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: Ανακαλύψτε την τεχνολογία και την ομαδική δουλειά που οδήγησε στην πρώτη πτήση γύρω απ’ τον κόσμο χωρίς καύσιμα.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΙ: Η απροσδόκητη αλήθεια για τους επίγονους των δεινοσαύρων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Πώς παράγουν οι μέλισσες το μέλι;

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: Πόσο πρέπει να ανησυχούμε για τα συντρίμια που αφήνουμε σε τροχιά γύρω από τη γη;

Εφημερίδα και How it works μόνο με 3 ευρώ.