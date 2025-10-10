Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς

Τι ζει μέσα στο σώμα μας; Την Κυριακή 12/10 στο How it works με τον «Π»

Ένα περιοδικό επιστήμης και τεχνολογίας γεμάτο με συναρπαστικές πληροφορίες για τον κόσμο μας και το σύμπαν κάθε Κυριακή μαζί με τον ΠΟΛΙΤΗ

Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο... περίπου. Περισσότερο από το ήμισυ του ανθρώπινου σώματος δεν είναι ακριβώς ανθρώπινο, καθώς τα ανθρώπινα κύτταρα αποτελούν μόνο το 43% των συνολικών κυττάρων που υπάρχουν σε ένα ανθρώπινο σώμα. Τα υπόλοιπα, που είναι και περισσότερα (57%) ανήκουν σε βακτήρια, ιούς, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς που φιλοξενούνται στο σώμα μας ή μάλλον το έχουν αποικίσει με το… έτσι θέλω.

Την Κυριακή 12/10 μαζί με τον «ΠΟΛΙΤΗ» κυκλοφορεί το δεύτερο τεύχος του περιοδικού «How it works». Μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι μικροοργανισμοί και ανακαλύψτε γιατί δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς.

 

Στο ίδιο τεύχος:

  • Τι ήταν η ποτοαπαγόρευση;
  • Πώς να αντιμετωπίσετε τις φωτιές;
  • Τι σκέφτεται η γάτα σας;
  • Πώς να πιλοτάρετε ένα διαστημόπλοιο;

 

How it works

Εφημερίδα και περιοδικό μόνο 3 ευρώ!

 

 

 

 

