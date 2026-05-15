Πεντάκωμο: η λογοδοσία δεν γίνεται με μισό πόρισμα

Γράφει ο Νικόλας Ξενοφώντος

Η ΟΕΔΑ Πεντακώμου δεν είναι μια απλή υπόθεση τεχνικής αστοχίας. Είναι ένα κρατικό φιάσκο με οικονομικό, περιβαλλοντικό και θεσμικό κόστος.

Τα νέα δημοσιεύματα της offsitenews από τον Λοΐζο Αντωνίου — ο οποίος εργάστηκε στο επικοινωνιακό επιτελείο Αναστασιάδη-Χριστοδουλίδη όταν γίνονταν επιλεκτικές διαρροές για το τι συνέβη στο Κραν Μοντανά — ισχυρίζονται ότι ο Οδυσσέας παρουσίασε μία άλλη από την πραγματική έκθεση, και διαρρέουν αποσπασματικά σελίδες από το "πραγματικό" — όπως το ορίζουν — πόρισμα.

Το ζήτημα που εγείρεται δεν είναι κατά πόσον το πόρισμα είναι αυθεντικό, ΑΛΛΆ ποιος το διέρρευσε στην offsitenews, γιατί, πότε, γιατί τώρα, και κατά πόσο μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα από αποσπασματικά έγγραφα.

Η διαρροή…

Το πόρισμα κυκλοφόρησε από έναν από τους πιο θερμούς υποστηρικτές του Νίκου Χριστοδουλίδη, στον οποίο ο Οδυσσέας αποδίδει ευθύνες για το "φάγωμά" του.

Με βεβαιότητα το πόρισμα έχει περάσει από τους κύκλους της νομικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, η οποία καθοδηγείται από τους επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας, και κύκλους του υπουργείου Γεωργίας. Ενώ στο παρελθόν ο Φιλελεύθερος είχε αποδώσει την απώλεια εκατομμυρίων σε έλλειψη συντονισμού, κατακερματισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Περιβάλλοντος/Γεωργίας, λάθος σχεδιασμό σε σχέση με την ευρωπαϊκή οδηγία, και προμελέτη που είχε γίνει με παραδοχές γύρω από αποτέφρωση οι οποίες μετά άλλαξαν χωρίς να προσαρμοστούν επαρκώς τα έγγραφα, παρά τις επισημάνσεις των JASPERS.

Συνεπώς το ζήτημα δεν είναι αν ο Οδυσσέας φέρει ευθύνη, αλλά γιατί αποδίδεται μια τρύπα εκατομμυρίων σε ένα μόνο άτομο και ποιος διέρρευσε επιλεκτικά έγγραφα ακριβώς 10 μέρες πριν τις εκλογές.

Η νομική υπηρεσία και η αστυνομία είναι ίσως οι πρώτοι που θα το δημοσιοποιούσαν λόγω και της τεράστιας προσωπικής κόντρας που υπάρχει ανάμεσα στους επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας και του τέως Γενικού Ελεγκτή. Και κυρίως αφού το πόρισμα υπάρχει ας δημοσιοποιηθεί ολόκληρο και ας αφήσουμε τον κόσμο να κρίνει.

Για ποιους λόγους αποκρύπτεται; Για λόγους δημοσίου συμφέροντος; Και αν ναι, με ποια λογική η πλήρης δημοσιοποίηση θεωρείται προβληματική, αλλά η επιλεκτική διαρροή που πλήττει τον τέως Γενικό Ελεγκτή θεωρείται αποδεκτή;

Άλλο η δημοσίευση συγκεκριμένης αλληλογραφίας, την οποία ο αναγνώστης μπορεί να αξιολογήσει ως τεκμήριο, και άλλο η επίκληση ενός ολόκληρου αδημοσίευτου πορίσματος ως τελικής απόδειξης. Στη δεύτερη περίπτωση, η ανάγκη πλήρους δημοσιοποίησης είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Κανείς δεν μπορεί να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα από επιλεγμένα έγγραφα. Αν ο κ. Λοΐζος Αντωνίου θέλει να ερμηνεύει το πόρισμα, δικαιούται να το κάνει. Όμως η κοινωνία δικαιούται να έχει πρόσβαση στο ίδιο υλικό, ώστε να το ερμηνεύσει και η ίδια. Η δημόσια κρίση δεν μπορεί να μεσολαβείται αποκλειστικά από εκείνον που επιλέγει ποια σελίδα θα διαρρεύσει και ποια θα μείνει κρυφή.

Αν το πόρισμα εκθέτει τον Οδυσσέα, ας τον εκθέσει. Αν εκθέτει υπουργεία, υπηρεσίες, πολιτικούς προϊσταμένους, τεχνικές επιτροπές ή άλλους εμπλεκομένους, ας εκθέσει και αυτούς. Όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πλήρη δημοσιοποίηση.

Η λογοδοσία δεν γίνεται με μισό πόρισμα. Και η αλήθεια για το Πεντάκωμο δεν μπορεί να είναι όση χωρά σε μια επιλεκτική διαρροή.