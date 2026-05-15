Σκωτσέζικο ντους ο καιρός το Σαββατοκύριακο: Πού και πότε αναμένονται βροχές - Επιστρέφει η σκόνη, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και παροδικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα προσήνεμα ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και αρχικά στα προσήνεμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το Σάββατο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.