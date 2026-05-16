Υπόθεση «Σάντη», αναπάντητα ερωτήματα

Η διερεύνηση των κατ’ ισχυρισμό σκανδάλων που αποκάλυψε ο Μακάριος Δρουσιώτης συμπλήρωσε ενάμιση μήνα και είναι γεμάτη από σκιές και αμφιβολίες. Η πληροφόρηση που παίρνει ο κόσμος προέρχεται βασικά από επιλεκτικές διαρροές της Αστυνομίας και αυτές διαμορφώνουν τη στάση της κοινής γνώμης πάνω στο ζήτημα με κύρια ιδέα ότι η «Σάντη» είναι ψυχικά άρρωστη. Αυτό δεν είναι δεοντολογική πρακτική γιατί με τη μονόπλευρη πληροφόρηση, όταν θα ανακοινωθεί το επίσημο πόρισμα, ο κόσμος θα είναι ήδη έτοιμος να το δεχτεί. Η εκδοχή που αιωρείται είναι ότι τα μηνύματα είναι κατασκευασμένα από την ίδια και γι’αυτό υπάρχει η ‘παραδοχή’ της στην πρώτη της κατάθεση που δίνει διέξοδο στην Αστυνομία, της κάνει τα πράγματα πιο εύκολα και απαλλάσσει όλους από τα φοβερά αδικήματα που προκύπτουν μέσα από την ανάρτηση του Μακάριου Δρουσιώτη. Αυτή είναι για κάποιους μια βολική ερμηνεία αλλά δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων τα οποία χρήζουν πειστικών και τεκμηριωμένων απαντήσεων.

Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό του καθενός είναι γιατί δεν διορίστηκε εξαρχής ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής όπως ήταν η γενική απαίτηση και δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την Αστυνομία. Μια τέτοια κίνηση θα αφαιρούσε από πολλούς οποιαδήποτε επιχειρήματα αμφισβήτησης της αμεροληψίας της έρευνας. Και παρόλο που ζητήθηκε από πολλές πλευρές τελικά δεν έγινε. Αντίθετα, καταβλήθηκαν προσπάθειες από την αρχή, και αυτό το αισθάνεται ο κόσμος, να παρεκτραπεί η έρευνα από τη νενομισμένη διαδικασία. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι δεν έγινε καμιά σύλληψη, ότι έγινε έφοδος στην οικία του καταγγέλλοντος και όχι των καταγγελλομένων και αναλήφθηκε εκστρατεία, βοηθούντος του φιλοκυβερνητικού Τύπου, υπόσκαψης της αξιοπιστίας του Μακάριου Δρουσιώτη.

Η συνδρομή ειδικών από το εξωτερικό όπως της Europol και του FBI δεν συνιστά εχέγγυο αμεροληψίας και αντικειμενικότητας για δύο λόγους. Πρώτον ο ρόλος τους θα είναι επικουρικός στην Αστυνομία, δεν θα μπορούν να παρέμβουν στην ουσία των καταθέσεων αφού τον τελευταίο λόγο θα έχει η Αστυνομία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όποια και αν είναι η έκθεση του πορίσματος, αυτή θα υποβληθεί στη Γενική Εισαγγελία που θα αποφασίσει κατά πόσο θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Πώς αναμένεται να γίνει κάτι τέτοιο όταν Γενικός και Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είναι εμπλεκόμενοι; Συνάδει κάτι τέτοιο με τις αρχές του Φυσικού Δικαίου; Πώς είναι δυνατό να μην αμφισβητούνται οι θεσμοί όταν η δικαιοσύνη απονέμεται με τέτοιες διαβλητές διαδικασίες; Μήπως η Νομική Υπηρεσία θα λειτουργήσει ως ανάχωμα που θα ξεφουσκώσει, θα καθυστερήσει και θα εκφυλίσει τις βαριές κατηγορίες; Πώς να την εμπιστεύεται ο πολίτης όταν προκαλείται τόσο βάναυσα η λογική του; Πέραν τούτων, για να πειστεί η κοινή γνώμη στη διαφαινόμενη εκδοχή της Αστυνομίας ότι όλα είναι προϊόν μυθοπλασίας, πρέπει να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις σε σειρά άλλων ερωτημάτων όπως: Ποιο ήταν το κίνητρο της «Σάντης» για να ετοιμάσει εκατοντάδες πλαστά μηνύματα, πώς βρήκε όλους τους αριθμούς τηλεφώνων που είναι υπαρκτοί τόσον αυτοί όσο και οι κάτοχοί τους; Πώς ήρθε σε επαφή με όλους που αναφέρονται στα μηνύματα και πώς ήξερε για τις σχέσεις τους; Αυτά όλα συνεπάγονται πολύ χρόνο δουλειάς και είναι μάλλον αδύνατον να έγιναν στις τρεις συναντήσεις που είχε με τον δικαστή. Πώς η «Σάντη» γνώριζε τους δεκάδες αξιωματούχους που αναφέρονται στα μηνύματα και γενικά από πού αντλούσε τις πληροφορίες της; Γιατί δεν γίνεται τεστ DNA του δικαστή και του παιδιού της «Σάντης»; Γιατί η πρωταγωνίστρια δεν συνελήφθη για διάδοση ψευδών ειδήσεων; Σε ποια από τις καταθέσεις της έλεγε την αλήθεια και πότε όχι;

Η στήλη δεν μπορεί να έχει άποψη για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων. Όποιο όμως και να είναι το πόρισμα της Αστυνομίας, οφείλει να δώσει πειστικότατες απαντήσεις στα πιο πάνω και άλλα πολλά ακόμη ερωτήματα. Ήδη η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου σχημάτισε τη γνώμη της, ότι θα έχουμε μία από τα ίδια και να μην περιμένουμε πολλά. Το έργο έχει επαναληφθεί πολλές φορές και ο κόσμος είναι δύσπιστος. Για τη μέχρι τώρα κατάσταση ευθύνεται ο ΠτΔ που δεν διόρισε από την αρχή ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή.

Το άρθρο γράφτηκε προτού γνωστοποιηθεί η σχετική έκθεση της Αστυνομίας.