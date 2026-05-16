4 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - χωρίς άδεια η μία μονάδα, προς θανάτωση πέραν των 2.700 ζώων

Στις 116 ανήλθαν οι μονάδες με αφθώδη πυρετό εντός των μολυσμένων περιοχών (Λάρνακα και Λευκωσία), έχοντας αυξηθεί κατά τέσσερις, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Τα δύο περιστατικά εντοπίστηκαν στη Δρομολαξιά, με τη μία μονάδα να αφορά μη αδειοδοτημένη εκτροφή, με επτά ζώα.

Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν σε δύο μονάδες στην Αθηένου και αφορούν περιπτώσεις, εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στις τρεις αδειοδοτημένες μονάδες, ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων ζώων ανέρχεται σε 2.758.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις δειγματοληψίες βάσει επιδημιολογικής αξιολόγησης, ενώ με βάση το εμβολιαστικό πρόγραμμα, έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε ποσοστό 92% των μονάδων βοοειδών, σε ποσοστό 77% των μονάδων αιγοπροβάτων Παγκύπρια και σε ποσοστό 48.5% των μονάδων χοίρων που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού.

Ο εμβολιασμός όσων ζώων είχαν εμβολιαστει με την πρώτη δόση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 100% μέχρι τις 20 Μαΐου.