4 νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού - χωρίς άδεια η μία μονάδα, προς θανάτωση πέραν των 2.700 ζώων

Χωρίς άδεια η μία μονάδα, μεγαλώνει η αλυσίδα στην Αθηένου.

Στις 116 ανήλθαν οι μονάδες με αφθώδη πυρετό εντός των μολυσμένων περιοχών (Λάρνακα και Λευκωσία), έχοντας αυξηθεί κατά τέσσερις, σύμφωνα με νέα ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Τα δύο περιστατικά εντοπίστηκαν στη Δρομολαξιά, με τη μία μονάδα να αφορά μη αδειοδοτημένη εκτροφή, με επτά ζώα.

Τα άλλα δύο εντοπίστηκαν σε δύο μονάδες στην Αθηένου και αφορούν περιπτώσεις, εντός των ήδη μολυσμένων περιοχών.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στις τρεις αδειοδοτημένες μονάδες, ο συνολικός αριθμός των καταγεγραμμένων ζώων ανέρχεται σε 2.758.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις δειγματοληψίες βάσει επιδημιολογικής αξιολόγησης, ενώ με βάση το εμβολιαστικό πρόγραμμα, έχουν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί σε ποσοστό 92% των μονάδων βοοειδών, σε ποσοστό 77% των μονάδων αιγοπροβάτων Παγκύπρια και σε ποσοστό 48.5% των μονάδων χοίρων που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού. 

Ο εμβολιασμός όσων ζώων είχαν εμβολιαστει με την πρώτη δόση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο 100% μέχρι τις 20 Μαΐου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

