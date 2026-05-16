«Λύω τη συνεργασία μας»: Αποχώρηση κοινοβουλευτικού συνεργάτη της Ειρήνη Χαραλαμπίδου με αιχμές για το ΑΛΜΑ

Την αποχώρησή του από τη συνεργασία με τη βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο κοινοβουλευτικός συνεργάτης της, Ανδρέας Χαραλάμπους, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για τη στάση και την ιδεολογική συνέπεια του πολιτικού σχηματισμού ΑΛΜΑ.

Όπως αναφέρει, πριν από τρεις μήνες δέχθηκε πρόταση συνεργασίας από την κ. Χαραλαμπίδου, την οποία χαρακτήρισε ως «ιδιαίτερα τιμητική», σημειώνοντας τη μακρόχρονη κοινοβουλευτική και πολιτική της πορεία, αλλά και τη δημοσιογραφική της παρουσία μέσω της εκπομπής «Το Συζητάμε».

Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους η βουλεύτρια στάθηκε δίπλα του τόσο επαγγελματικά όσο και ανθρώπινα, βοηθώντας τον να προσαρμοστεί άμεσα στα νέα του καθήκοντα. Παράλληλα, κάνει λόγο για μια παραγωγική συνεργασία, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του προς το πρόσωπό της.

Ωστόσο, εξηγεί πως η απόφασή του να αποχωρήσει συνδέεται με τη σταδιακή ιδεολογική του αποστασιοποίηση από το ΑΛΜΑ. Όπως αναφέρει, αρχικά θεώρησε ότι η συνεργασία του με την κ. Χαραλαμπίδου δεν θα επηρεαζόταν από τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από το κόμμα, ιδιαίτερα αφού οι δημόσιες θέσεις του κινήματος σε ζητήματα όπως η ΔΔΟ, οι κοινωνικές πολιτικές, η θεσμική λογοδοσία και το Παλαιστινιακό τον κάλυπταν πολιτικά.

Εντούτοις, σημειώνει ότι με την πάροδο του χρόνου άρχισε να διαπιστώνει έλλειψη συνέπειας στις δημόσιες τοποθετήσεις του κόμματος, κάτι που – όπως αναφέρει – τον οδήγησε στην απόφαση να αποστασιοποιηθεί οριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ευχαριστεί όσους τον αντιμετώπισαν καλόπιστα και όσους, όπως αναφέρει, «γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά».

Το περιστατικό με τη δημοσιογράφο Στέλλα Σάββα

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την τοποθέτηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου κατά της δημοσιογράφου Στέλλας Σάββα εν μέσω τηλεοπτικής εκπομπής που φιλοξενούσε debate μεταξύ του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδάπουλου και του επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ Οδυσσέα Μιχαηλίδη στο Omega. Μάλιστα δεν ήταν λίγα τα κόμματα που άσκησαν κριτική στην κ. Χαραλαμπίδου, εκφράζοντας παράλληλα στήριξη στη δημοσιογράφο. Ανακοινώσεις εξέδωσαν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ.