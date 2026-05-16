Προβλήματα στην εφαρμογή Pafos Smart Parking για χρήστες Android από τις 18 Μαΐου

Προσωρινά προβλήματα στη λειτουργία της εφαρμογής Pafos Smart Parking αναμένεται να αντιμετωπίσουν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου οι χρήστες συσκευών Android, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης της πλατφόρμας.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πάφου ενημερώνει το κοινό ότι ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσκολίες στην πληρωμή στάθμευσης μέσω της εφαρμογής, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Οι χρήστες συσκευών iOS δεν επηρεάζονται και θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν κανονικά την εφαρμογή. Για τους κατόχους Android, ο Δήμος προτείνει εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής στάθμευσης, όπως πληρωμή μέσω SMS,, χρήση της εφαρμογής PafosNow, καθώς και χρήση των μηχανημάτων πληρωμής που βρίσκονται εγκατεστημένα στους χώρους στάθμευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κατόχους συνδρομητικής κάρτας που χρησιμοποιούν Android συσκευές, καθώς κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης δεν θα υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική μέθοδος χρήσης της κάρτας τους.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι οι συνδρομητές θα μπορούν να σταθμεύουν κανονικά και σε περίπτωση έκδοσης εξωδίκου για παράνομη στάθμευση, καλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση smartparking@pafos.org.cy, αναγράφοντας τον αριθμό του εξωδίκου, τον αριθμό πινακίδας του οχήματος για το οποίο έχει ο ενδιαφερόμενος ενεργή συνδρομή και έλαβε το εξώδικο ώστε να γίνει η απαραίτητη διευθέτηση.

Ο Δήμος Πάφου απολογείται για την ταλαιπωρία και διαβεβαιώνει το κοινό ότι εργάζονται εντατικά για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής αναβάθμισης της εφαρμογής το συντομότερο δυνατό.