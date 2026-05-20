«Από τη Διοίκηση στην Πολιτική Ευθύνη» Του Δρος Κώστα Χόππα(*)

Ως Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκομαι για χρόνια στον πυρήνα ενός θεσμού που άλλαξε τη Λεμεσό εκ των έσω. Σήμερα, θέλω να μεταφέρω αυτή την εμπειρία στο πολιτικό πεδίο, διεκδικώντας ρόλο στη Βουλή ως Αριστίνδην υποψήφιος Βουλευτής με το ΔΗΚΟ. Με εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικών και στρατηγικής, κατεβαίνω στις βουλευτικές εκλογές, μεταφέροντας μια πορεία που κινήθηκε περισσότερο στη λήψη αποφάσεων παρά στη δημόσια έκθεση.

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης με βασική αρχή ότι η αποτελεσματική διοίκηση δεν είναι μια ψυχρή γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά μια διαρκής προσπάθεια παραγωγής ουσιαστικού έργου με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσα από τη διαδρομή μου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε σημαντικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, της Λεμεσού και της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Το ΤΕΠΑΚ δεν είναι απλώς ένας ακαδημαϊκός οργανισμός. Είναι ένας θεσμός που συνέβαλε ουσιαστικά στον μετασχηματισμό της Λεμεσού, επαναφέροντας ζωή και δυναμική στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η παρουσία του Πανεπιστημίου έφερε νέους ανθρώπους, πολιτισμό, καινοτομία, επιχειρηματικότητα και καθημερινή κινητικότητα σε περιοχές που για χρόνια αντιμετώπιζαν υποβάθμιση. Δημιουργήθηκε έτσι ένας νέος αστικός πυρήνας όπου εκπαίδευση, κοινωνία και οικονομία συνυπάρχουν δημιουργικά. Η εμπειρία αυτή μου επιβεβαίωσε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, συνεργασία, λογοδοσία και αποφασιστικότητα, ακόμη και δύσκολοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση ήταν η πρωτοβουλία που ανέλαβα το 2015, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Διευθυντής του Πανεπιστημίου. Εκείνη την περίοδο, το Πανεπιστήμιο βρισκόταν ακόμη υπό τη σκιά σοβαρών ζητημάτων που αφορούσαν τις κτηριακές του υποδομές, ενώ λειτουργούσε σε περισσότερα από 40 ενοικιαζόμενα κτήρια, με πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος, που πλησίαζε τα €5 εκατ. ετησίως. Ήταν σαφές ότι αυτό το μοντέλο δεν ήταν οικονομικά αποδοτικό, ούτε στρατηγικά ορθό για το μέλλον του Πανεπιστημίου.

Την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο είχε ήδη αναπτυχθεί δυναμικά στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, όμως οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο σε επίπεδο φοιτητικής στέγασης όσο και ακαδημαϊκών υποδομών, ήταν πλέον περιορισμένες. Βλέποντας αυτές τις αυξανόμενες ανάγκες, έθεσα ως στρατηγικό στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ενοικιαζόμενα κτήρια μέσω ανάπτυξης ιδιόκτητων υποδομών και, σε αυτό το πλαίσιο, εισηγήθηκα τη διεκδίκηση και αξιοποίηση μεγάλου μέρους του οικισμού Βερεγγάρια στα Κάτω Πολεμίδια.

Ήταν μια δύσκολη και μακρά διαδικασία, με αντιρρήσεις, επιφυλάξεις και σημαντικά εμπόδια τόσο εντός όσο και εκτός Πανεπιστημίου. Χρειάστηκαν περίπου τέσσερα χρόνια για την απόκτηση του χώρου και άλλα τέσσερα για την εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων. Όμως, με επιμονή, συνέπεια και συνεργασία, το έργο προχώρησε.

Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο παραδίδονται οι πρώτες 150 φοιτητικές εστίες, ενώ το 2027 ολοκληρώνεται το έργο με συνολικά 500 εστίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. Πρόκειται για μια επένδυση που δεν ενισχύει μόνο το Πανεπιστήμιο, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι και οικογένειες στη Λεμεσό. Για μένα, αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής: να αναγνωρίζεις έγκαιρα τις ανάγκες και να παίρνεις αποφάσεις με μακροπρόθεσμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η Λεμεσός είναι σήμερα μια πόλη με μεγάλες προοπτικές αλλά και σοβαρές προκλήσεις. Η ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά ανέδειξε και σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών: το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, η ποιότητα ζωής, η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη και η στήριξη των νέων οικογενειών.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν νέοι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν ή να ενοικιάσουν κατοικία στην πόλη όπου εργάζονται. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγχρονο κράτος όταν οι πολίτες ταλαιπωρούνται από χρονοβόρες διαδικασίες και γραφειοκρατία. Ούτε μπορούμε να μιλάμε για προοπτική χωρίς επενδύσεις στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία.

Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με συνθήματα ή επικοινωνιακές προσεγγίσεις. Χρειάζονται σχέδιο, τεχνογνωσία, συνεννόηση και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Χρειάζεται πολιτική με περιεχόμενο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η κυπριακή κοινωνία αναζητά πολιτικές που να στηρίζονται στη σοβαρότητα, στον ρεαλισμό και στη γνώση των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από γενικόλογες υποσχέσεις και από μια πολιτική κουλτούρα που συχνά αναλώνεται σε αντιπαραθέσεις χωρίς ουσία.

Η δική μου προσέγγιση στην πολιτική βασίζεται στην ευθύνη, στην τεκμηρίωση και στην αποτελεσματικότητα. Πιστεύω ότι η Βουλή χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν πώς λειτουργεί η διοίκηση, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και πώς μπορούν να ξεπεραστούν χρόνιες παθογένειες του κράτους.

Αποφάσισα, λοιπόν, να κατέλθω σε αυτές τις εκλογές γιατί πιστεύω ότι μπορώ να συμβάλω ουσιαστικά στην προσπάθεια για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας. Όχι ως επαγγελματίας πολιτικός, αλλά ως ένας άνθρωπος που έχει μάθει να εργάζεται συλλογικά, να αναλαμβάνει ευθύνες και να κρίνεται καθημερινά από το αποτέλεσμα της δουλειάς του.

Στόχος μου είναι να συμβάλω στη δημιουργία ενός κράτους πιο λειτουργικού, πιο δίκαιου και πιο αποτελεσματικού για όλους τους πολίτες. Ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και πραγματικό σεβασμό προς τον άνθρωπο. Ενός κράτους που δεν θα ταλαιπωρεί τον πολίτη, αλλά θα τον εξυπηρετεί με συνέπεια και αξιοπιστία.

Γνωρίζω ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν σήμερα με δυσπιστία το πολιτικό σύστημα. Και έχουν κάθε λόγο να απαιτούν περισσότερα. Η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται με λόγια, αλλά με συνέπεια, σοβαρότητα και συγκεκριμένο έργο. Προσωπικά, δεν υπόσχομαι εύκολες λύσεις. Υπόσχομαι όμως ότι θα εργαστώ με την ίδια αφοσίωση, υπευθυνότητα και εργατικότητα που χαρακτήρισε μέχρι σήμερα την επαγγελματική και διοικητική μου πορεία.

(*) Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ΤΕΠΑΚ

Αριστίνδην Υποψήφιος Βουλευτής ΔΗΚΟ Λεμεσού