Άδειασμα Νετανιάχου στον ακροδεξιό υπουργό του για τους ακτιβιστές του στολίσκου (βίντεο)

Ο ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, δημοσίευσε την Τετάρτη ένα βίντεο που δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από έναν στολίσκο με προορισμό τη Γάζα να γονατίζουν με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους και τα μέτωπά τους στο έδαφος.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό X του Μπεν Γκβιρ και με τη λεζάντα «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», δείχνει δεκάδες ακτιβιστές στο κατάστρωμα ενός στρατιωτικού σκάφους με τον ισραηλινό εθνικό ύμνο να ηχεί δυνατά, και υπό κράτηση στο Ισραήλ, όπου ο Υπουργός φαίνεται να κυματίζει μια ισραηλινή σημαία.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επέκρινε την Τετάρτη τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τον χειρισμό του απέναντι στους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου, προσθέτοντας ότι διέταξε την απέλαση των ακτιβιστών.

«Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ. Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες (ακτιβιστές) το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου, αφού ο Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε ένα βίντεο που τους δείχνει να γονατίζουν με δεμένα τα χέρια τους.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, καταδίκασε την Τετάρτη το βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον Μπεν Γκβιρ.

«Προκαλέσατε εν γνώσει σας βλάβη στο Κράτος μας σε αυτή την επαίσχυντη επίδειξη - και όχι για πρώτη φορά. Ακυρώσατε τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι -από στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού μέχρι προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους. Όχι, δεν είστε το πρόσωπο του Ισραήλ», δήλωσε ο Σάαρ στο X, απαντώντας σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, το οποίο τον δείχνει να χλευάζει κρατούμενους ακτιβιστές από έναν στολίσκο με προορισμό τη Γάζα.

Χαμάς: Το βίντεο δείχνει την «ηθική εξαχρείωση» των Ισραηλινών ηγετών

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς καταδίκασε την Τετάρτη το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το ως απόδειξη της «ηθικής εξαχρείωσης» των Ισραηλινών ηγετών.

«Εμείς, στο Κίνημα της Χαμάς, επιβεβαιώνουμε ότι οι σκηνές βασανιστηρίων και ταπείνωσης που ενορχηστρώθηκαν από τον εγκληματία, φασίστα Σιωνιστή Υπουργό (Ιταμάρ) Μπεν-Γκβιρ, κατά τη σύλληψη ακτιβιστών από τον Παγκόσμιο Στόλο Σουμούντ, αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας (Ισραήλ)», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

ΚΥΠΕ