Του Ανδρέα Κωνσταντίνου*

Η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας πέφτει και ο λόγος πλέον είναι στους πολίτες. Μια μακρά προεκλογική περίοδος οδεύει προς το τέλος της, χωρίς δυστυχώς να βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου το πραγματικό διακύβευμα των εκλογών.

Η τοξικότητα, η σκανδαλολογία και οι επιφανειακές πολιτικές προσεγγίσεις και αντιπαραθέσεις παραμέρισαν τις θέσεις. Αντί να συζητήσουμε στη βάση προγραμματικών θέσεων και προτάσεων που αντικειμενικά θα δώσουν λύσεις σε όλα εκείνα που πραγματικά απασχολούν την κοινωνία, αναλωθήκαμε σε μία προεκλογική εκστρατεία με κυρίαρχα στοιχεία τον λαϊκισμό, τα εύηχα συνθήματα και τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Με βάση τα ευρήματα όλων των ερευνών που είδαν το φως της δημοσιότητας στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, είναι πιθανόν να προκύψει από την κάλπη μια Βουλή κατακερματισμένη, όπου ευκαιριακοί σχηματισμοί και πρόσωπα θα διεκδικούν τον ρόλο ρυθμιστή των εξελίξεων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μία μη λειτουργική Βουλή των Αντιπροσώπων δυνατόν να βραχυκυκλώσει τη λειτουργία του ίδιου του κράτους.

Πορευτήκαμε προς τις εκλογές εν μέσω διαδοχικών κρίσεων. Εξωγενών και ενδογενών. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας, μας υπενθυμίζουν ότι τίποτα από όσα κατακτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Την Κυριακή 24 Μαίου καλούμαστε να αποφασίσουμε τι πολιτική θέλουμε να έχουμε την επόμενη μέρα.

Το μέλλον της χώρας δεν μπορεί να αφεθεί στα χέρια καιροσκόπων που δεν διαθέτουν ούτε τις γνώσεις, ούτε την εμπειρία να διαχειριστούν σοβαρές αποφάσεις. Αντίθετα, οι πολίτες θα πρέπει να κάνουν επιλογές που έχουν δοκιμαστεί. Να ενισχύσουν με την ψήφο τους πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που μπορούν να εγγυηθούν σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική για τους πολίτες.

Η διατήρηση της χώρας σε πορεία σταθερότητας θα πρέπει να ιεραρχείται από όλους μας ως κορυφαίος στόχος. Παρά την επιφανειακή προσέγγιση της προεκλογικής εκστρατείας από τις περισσότερες δυνάμεις που διεκδικούν στις 24 Μαίου την ψήφο των πολιτών ο Δημοκρατικός Συναγερμός επέλεξε να εστιάσει στην ουσία. Παρουσίασε 31 πολιτικές κατευθύνσεις δίνοντας με τεκμηριωμένες θέσεις απάντηση σε όσους επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες αποσταθεροποίησης. Παράλληλα, προτείνει στην κοινωνία ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, ενθαρρύνοντας τους πολίτες να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Η δικαιολογημένη απογοήτευση της κοινωνίας για λάθη του παρελθόντος δεν πρέπει να οδηγήσει σε νέα λάθη. Σε επιλογές που με μαθηματική ακρίβεια θα εκτροχιάσουν τη χώρα.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αποτελεί την υπεύθυνη παράταξη του τόπου. Είναι η παράταξη που έβαλε την υπογραφή της στις μεγαλύτερες επιτυχίες και στις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να εγγυηθεί την ανάπτυξη, την εγγύηση, τη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Ένας ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός σημαίνει σταθερότητα, υπευθυνότητα και προοπτική. Αποτελεί την πραγματική εγγύηση για ανάπτυξη, ασφάλεια και ευημερία για τον τόπο και τους πολίτες.

* Αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, υποψήφιος βουλευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας