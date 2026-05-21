Τη Δευτέρα η απόφαση για Ζαβράντωνα - Κρίνεται αν θα μείνει υπόδικος

Το αίτημα για να αφεθεί ελεύθερος με όρους και εγγυήσεις, ο Γιώργος Χριστοδούλου (Ζαβράντωνας) μέχρι την επανεκδίκαση της υπόθεσης στην οποία κατηγορείται μετά με την ακύρωση της καταδικαστικής απόφασης από το Εφετείο, κυριάρχησε κατά την πρώτη χθεσινή δικάσιμο ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία.

Εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής ο Βασίλης Μπίσσας ζήτησε όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση, επικαλούμενος λόγους που σχετίζονται με τον κίνδυνο φυγοδικίας και κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων. Αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του ο κ. Μπίσσας στάθηκε στη σοβαρότητα των αδικημάτων και των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος, στην πιθανότητα καταδίκης σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό και στο ύψος των ποινών που προβλέπονται σε περίπτωση καταδίκης.

Παρέθεσε εν συντομία τα γεγονότα της υπόθεσης με τον εντοπισμό της μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον μάρτυρα κατηγορίας Γ.Α η μαρτυρία του οποίου ήταν καταλυτικός παράγοντας για την καταδίκη του Ζαβράντωνα στην πρώτη διαδικασία. Μεταξύ άλλων είπε ότι κατά την σύλληψη του (σ.σ. του μάρτυρα κατηγορίας) στην επιχείρηση της ΥΚΑΝ το 2019, είχε λάβει δύο μηνύματα από τον κατηγορούμενο και κλήσεις στο κινητό του τηλέφωνο. Υποστήριξε επίσης ότι ο κατηγορούμενος μετέβη στην Ολλανδία για να διευθετήσει την αγορά της ποσότητας κοκαΐνης. Είπε επίσης ότι μία ημέρα πριν από την σύλληψή του έλαβε οδηγίες αναφορικά με το σημείο που θα παραλάμβανε μια τσάντα που περιείχε τα ναρκωτικά.

Η κατηγορούσα Αρχή αναφορικά με το επιχείρημα για τον κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων κατέθεσε στο Δικαστήριο το ποινικό μητρώου του κατηγορουμένου στο οποίο αναγράφονται προηγούμενες καταδίκες για άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα. Καταληκτικά, η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι είναι θέση της ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αναφορικά με τον κίνδυνο φυγοδικίας και για τον κίνδυνο διάπραξης νέων αδικημάτων, ζητώντας από το Δικαστήριο όπως ο κατηγορούμενος παραμείνει υπό κράτηση.

Ο Χρίστος Πουτζιουρής, συνήγορος υπεράσπισης του Γιώργου Χριστοδούλου κατέθεσε ένσταση επί του αιτήματος της κατηγορούσας Αρχής, και ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του και τους λόγους για τους οποίους, κατά την θέση του, πρέπει να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους ο πελάτης του.

«Κλειδί» ο μάρτυρας κατηγορίας

Το μεγαλύτερο μέρος της αγόρευσης του κ. Πουτζιουρή εστιάστηκε στους δύο μάρτυρες κατηγορίες και κυρίως στον έναν εξ’ αυτόν ο οποίος έδωσε δεύτερη κατάθεση και ενέπλεξε τον κατηγορούμενο, ενώ η αρχική του κατάθεση ήταν διαφορετική, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δόθηκαν ανταλλάγματα.

Ο κ. Πουτζιουρής υποστήριξε ότι η κατηγορούσα Αρχή δεν παρουσίασε τα γεγονότα στην ολότητά τους και ότι κατέθεσε επιλεκτικά τέσσερα έγγραφα για υποστηρίξει το αίτημά της. Ανέφερε επίσης ότι τα άλλα δύο πρόσωπα που ήταν εμπλεκόμενα στην ίδια υπόθεση (σ.σ. ο ένας είναι ο μάρτυρας κατηγορίας) καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 8 και 16 ετών, εξέτισαν περίπου 3,5 χρόνια στη φυλακή και αφέθηκαν ελεύθεροι. Ειδικά για τον Γ.Α, ο κ. Πουτζιουρής είπε ότι αφέθηκε ελεύθερος με Προεδρική χάρη.

Ειδικότερα, στην αγόρευσή του κ. Πουτζιουρής, έθεσε θέμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ του κατηγορούμενου και των άλλων δύο προσώπων που καταδικάστηκαν. Ανέφερε ότι, ο Ζαβράντωνας βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περίπου έξι χρόνια. «Πλήρωσε το χρέος του στη βάση μιας ακυρωθείσας καταδικαστικής απόφασης. Επειδή εκτέλεσε μεγάλο μέρος της ποινής που του έχει επιβληθεί το Δικαστήριο πρέπει να διατάξει την μη κράτησή του με όρους που τα διασφαλίζουν την παρουσία του».

Δευτέρα η απόφαση

Το Κακουργιοδικείο στη Λευκωσία έχοντας ακούσει τις θέσεις και των δύο πλευρών, ανακοίνωσε ότι επιφυλάσσει την απόφασή του. Οι δύο πλευρές ενημερώθηκαν ότι η απόφαση του Κακουργιοδικείου εάν θα παραμείνει ή όχι υπό κράτηση ο κατηγορούμενος θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Δεν απάντησε στις κατηγορίες

Με την έναρξη της χθεσινής διαδικασίας στο Κακουργιοδικείο ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, ζήτησε όπως του παραδοθεί από την Κατηγορούσα Αρχή πρόσθετο μαρτυρικό υλικό και συγκεκριμένα τα έγγραφα που σχετίζονται με την Προεδρική χάρη που δόθηκε στον μάρτυρα κατηγορίας και αποφυλακίστηκε και στη συνέχεια να απαντήσει επί του κατηγορητηρίου. Συγκεκριμένα, ζήτησε όπως του δοθούν το αίτημα που υποβλήθηκε, η σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας καθώς και η απάντηση του Προέδρο της Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι εάν δεν δοθούν τα εν λόγω έγγραφα υπάρχει κίνδυνος η Δικαιοσύνη να οδηγηθεί σε ανυποληψία. Εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής ο Βασίλης Μπίσσας ζήτησε χρόνο για να εντοπιστούν τα εν λόγω έγγραφα και θα ενημερώσει τον κ. Πουτζιουρή εάν μπορούν να δοθούν από την Νομική Υπηρεσία. Το Δικαστήριο όρισε επόμενη δικάσιμο τις 2 Ιουνίου στις 11:00.