Στο Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας ο Χριστοδουλίδης - Κτύπησε το καμπανάκι λήξης της σημερινής συνεδρίας (φώτος)

Το Εθνικό Χρηματιστήριο της Ινδίας, στο Μουμπάι, επισκέφτηκε, την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προοπτικές που διανοίγονται σε ό,τι αφορά την οικονομική συνεργασία Κύπρου και Ινδίας. Κατά την επίσκεψή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κτύπησε το καμπανάκι λήξης της σημερινής χρηματιστηριακής συνεδρίας.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Χρηματιστηρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας και τη δική του κρατική επίσκεψη στην Ινδία τώρα, ο στόχος είναι ξεκάθαρος και αφορά στην ενίσχυση και των επιχειρηματικών, επενδυτικών και οικονομικών σχέσεων, πέραν της εξαίρετης πολιτικής σχέσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σημείωσε, επίσης, τη μεγάλη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρηματικές κοινότητες των δύο χωρών αλλά και των Χρηματιστηρίων τους.

Αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπέγραψε το ΧΑΚ με το NSE International πέρσι, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Μόντι στην Κύπρο, αναφέροντας ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο στην ενδυνάμωση των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Κυρίως, είπε, σηματοδότησε «την κοινή επιδίωξη να δημιουργήσουμε ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στα ινδικά και στα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα, διανοίγοντας νέους δρόμους για επενδύσεις, συνεργασία στις χρηματαγορές και χρηματοοικονομική συνδεσιμότητα.

«Θεσμοί όπως το NSE της Ινδίας μπορούν, επίσης, να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας νέας εποχής συνδεσιμότητας και στη διευκόλυνση της αυξανόμενης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες για τις οικονομίες μας, τις επιχειρήσεις και τις αγορές μας», είπε.

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Εθνικού Χρηματιστηρίου της Ινδίας, Srinivas Injeti, είπε ότι η Κύπρος συνδέει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική εδώ και αιώνες, ενώ το Μουμπάι έχει εξελιχθεί στον χρηματοοικονομικό και εμπορικό κόμβο της Ινδίας.

Αναφερόμενος στη συμφωνία που υπογράφτηκε πέρσι μεταξύ του ΧΑΚ και του NSE International, είπε ότι την Τετάρτη καταγράφηκε η πρώτη συνεργασία που προέκυψε ως αποτέλεσμα, με την εταιρεία Ellinas Finance να γίνεται η πρώτη ξένη εταιρεία που δηλώνεται στο NSE International.

Σημείωσε ότι το NSE εξυπηρετεί πάνω από 130 εκ. μοναδικούς επενδυτές στη χώρα. «Είναι το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο παραγώγων παγκοσμίως σε όγκο συναλλαγών και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο σε κεφαλαιοποίηση αγοράς», είπε.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι τάσεις παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για διεθνείς εταιρείες που ψάχνουν μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή ανάπτυξη», σημείωσε.

Εξάλλου, όπως είπε, η Κύπρος αποτελεί ήδη έναν σημαντικό οικονομικό εταίρο για την Ινδία, συνεισφέροντας σχεδόν 16 δισ. δολάρια σε συνολικές επενδύσεις τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ