Άτυπo ECOFIN φιλοξενεί η Λευκωσία στις 22-23 Μαΐου

Στη Λευκωσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο η άτυπη Συνάντηση των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιων για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις (ECOFIN), στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026.

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026, οι εργασίες της άτυπης συνάντησης του ECOFIN θα αρχίσουν στις 12:15 μμ με γεύμα εργασίας, με θέμα συζήτησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, σε έναν αυξανόμενα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι Υπουργοί, αναφέρεται, θα ανταλλάξουν απόψεις για την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ εν μέσω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, στη βάση σχετικού καθοδηγητικού εγγράφου της Κυπριακής Προεδρίας και παρουσιάσεων από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Pierre Gramegna και τον καθηγητή Αντρέα Θεοφάνους. Στο πλαίσιο της συζήτησης, θα εξεταστούν συγκεκριμένες δράσεις που χρειάζεται να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, προστίθεται.

«Το θέμα αυτό αποτελεί κύρια πολιτική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς η συζήτηση αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες για ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, η οποία ωστόσο θα πρέπει να παραμείνει ανοικτή στον κόσμο», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις 2:00 μμ και θα ολοκληρωθούν στις 4:00 μμ, σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών, με ανταλλαγή απόψεων για τα stablecoins (μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία), τα χαρακτηριστικά τους και την οικονομική τους λειτουργία, στη βάση σχετικού καθοδηγητικού εγγράφου της Κυπριακής Προεδρίας, αλλά και παρουσίασης από τον Διευθυντή της ευρωπαϊκής δεξαμενής σκέψης Bruegel, Jeromin Zettelmeyer.

«Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση των stablecoins, καθώς και την ενδεχόμενη ανάγκη προσαρμογής του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ, για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο ψηφιακό χρηματοοικονομικό οικοσύστημα», αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι η άτυπη Συνάντηση του ECOFIN θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, με τις εργασίες να ξεκινούν στις 9:30 πμ.

Οι Υπουργοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα ανταλλάξουν απόψεις για τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες επενδυτικές της ανάγκες, χωρίς να υπονομεύσει τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

«Στο πλαίσιο, αυτό οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα εξετάσουν μέτρα για βελτίωση της αποδοτικότητας των δαπανών, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για κάλυψη των επενδυτικών αναγκών της ΕΕ, στους τομείς κυρίως της ενέργειας, της άμυνας και ασφάλειας και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης», αναφέρεται. Σημειώνεται ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί στη βάση σχετικού καθοδηγητικού εγγράφου της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς και παρουσιάσεων από την Oya Celasun, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τον Tony Murphy, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Προστίθεται ότι στο πλαίσιο της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου Ecofin, η Κυπριακή Προεδρία θα φιλοξενήσει την Παρασκευή, 22 Μαΐου συνεδρίαση της ομάδας της Ευρωζώνης (Eurogroup) υπό τον πρόεδρό του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη. Τη συνεδρία θα απασχολήσουν οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις, το θέμα της ανταγωνιστικότητας στον τομέα της στέγασης, καθώς και η πρόοδος των συζητήσεων για υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ, στην παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αurore Lalucq, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ