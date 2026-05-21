Μαλδίβες: Σε αδιέξοδο διάδρομο υποβρύχιας σπηλιάς βρέθηκαν νεκροί οι Ιταλοί δύτες

Οι Ιταλοί δύτες που έχασαν τη ζωή τους στις Μαλδίβες μπορεί να πήραν λάθος σήραγγα σε μια σπηλιά και να πέθαναν σε έναν αδιέξοδο διάδρομο, δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής της εταιρείας που ανέκτησε τις σορούς τους.

Φινλανδοί δύτες που εργάζονται για την Dan Europe βρήκαν τις σορούς τους σε έναν διάδρομο με αδιέξοδο μέσα στο σύμπλεγμα των σπηλαίων, περίπου 50 μέτρα κάτω στο αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού.

«Οι σοροί βρέθηκαν μαζί σε μια περιοχή του σπηλαίου. Με βάση τη διάταξη του σπηλαίου, μπορεί να χάθηκαν», δήλωσε στο ΓΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Λόρα Μαρόνι.

Μεταξύ των Ιταλών δυτών ήταν μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας με πολυετή εμπειρία, η κόρη της, δύο νεαροί ερευνητές και ο οδηγός τους, με έδρα τις Μαλδίβες.

Ο συναγερμός σήμανε την περασμένη Πέμπτη, αφού δεν κατάφεραν να επιστρέψουν από μια κατάδυση.

Το σπήλαιο, ένα υποβρύχιο σύστημα που εκτείνεται για εκατοντάδες μέτρα μέσα από πολλαπλούς θαλάμους και εσωτερικά περάσματα, ξεκινά με ένα πρώτο μεγάλο, φωτεινό σπήλαιο με αμμώδη πυθμένα.

Εκεί βρέθηκε το σώμα του οδηγού, σε μια προηγούμενη επιχείρηση ανάκτησης από τις αρχές των Μαλδίβων.

Στο τέλος αυτού του σπηλαίου υπάρχει ένας διάδρομος, μήκους σχεδόν 30 μέτρων και πλάτους τριών μέτρων, ο οποίος οδηγεί σε έναν δεύτερο θάλαμο του σπηλαίου.

Ο διάδρομος καταλήγει σε μια αμμώδη συστάδα, από την οποία είναι εύκολο να περάσει κανείς σε έναν δεύτερο θάλαμο, αλλά «η οποία θα μπορούσε να περιορίσει την ορατότητα» όταν επιχειρείται η εκ νέου έξοδος, είπε η Μαρόνι.

Εξήγησε ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι είχαν πολύ περιορισμένη παροχή αέρα και επομένως μόνο λίγα λεπτά στον πυθμένα, πιθανότατα δεν υπήρχε καν χρόνος για να κάνουν πολλές προσπάθειες για να βρουν τη σωστή έξοδο.

Μια προσπάθεια της Εθνικής Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF) να τους ανακτήσει ματαιώθηκε μετά τον θάνατο ενός από τους διασώστες της το Σάββατο, από επιπλοκές αποσυμπίεσης, και κλήθηκε η φινλανδική ομάδα.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που τράβηξε η φινλανδική ομάδα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης θα κοινοποιηθούν στις αρχές των Μαλδίβων, οι οποίες ερευνούν πώς επετράπη στους Ιταλούς να κατέβουν σε βάθος 60 μέτρων.

Η χώρα του Ινδικού Ωκεανού επιτρέπει μέγιστο βάθος 30 μέτρων για τους τουρίστες.

Πηγή: ΚΥΠΕ