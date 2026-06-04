Εάν ο Φειδίας στήριζε τον Στέφανο θα πήγαινε στον Παράδεισο;

Η απόφαση της Άμεσης Δημοκρατίας να στηρίξει την υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά και αιχμηρές δηλώσεις πολιτικών και κομμάτων. Το δημοκρατικό δικαίωμα της Άμεσης Δημοκρατίας να επιλέξει το πρόσωπο που θα ψηφίσει για την προεδρία της Βουλής παρουσιάζεται από ορισμένους ως μια αναίσχυντη πράξη. Εάν δηλαδή οι βουλευτές της Άμεσης Δημοκρατίας στήριζαν την υποψηφιότητα του Στέφανου Στεφάνου θα πήγαιναν στον Παράδεισο; Θεωρείται έγκλημα η ψήφος προς την Αννίτα Δημητρίου;

Δεν υπάρχει καλός και κακός στην πολιτική. Υπάρχουν διαφορετικές ιδεολογίες και κοσμοθεωρίες. Ο μανιχαϊσμός είναι ένας θρησκευτικός τρόπος σκέψης που δεν έχει θέση στις δημοκρατίες. Αυτοί που σήμερα φωνάζουν για τις επιλογές των άλλων είναι οι ίδιοι που μέχρι χθες μας έλεγαν ότι οι διαβουλεύσεις των κομμάτων για την εκλογή προέδρου της Βουλής αποτελεί μια φυσιολογική διαδικασία που διεξάγεται στα πλαίσια της δημοκρατίας. Έτσι παρουσίαζαν τις δικές τους προσπάθειες για συμμαχία με κόμματα που έχουν διαμετρικά αντίθετες θέσεις. Επειδή δεν είχαν θετικό αποτέλεσμα οι δικές τους προσπάθειες για συνεργασία δεν σημαίνει ότι οι άλλες συμμαχίες είναι διαβολικές. Ας σοβαρευτούμε. Σήμερα είναι η Άμεση Δημοκρατία, αύριο θα είσαστε εσείς. Είναι προτιμότερο να αφήσουμε τη δημοκρατική ανοχή να καταστεί μέρος της πολιτικής κουλτούρας του λαού μας. Η ανοχή είναι ένα από τα κεκτημένα του δυτικού πολιτισμού και μια προϋπόθεση της δημοκρατίας. Χωρίς αυτή δεν θα απολαμβάναμε σήμερα τους καρπούς της ελευθερίας της έκφρασης.

Στην ουσία, όλοι αυτοί οι επικριτές πυροβολούν τα πόδια τους διότι το μόνο που πετυχαίνουν είναι να παρουσιάζουν πολιτικές διαδικασίες ως ύποπτες συναλλαγές, απομακρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τους πολίτες από την πολιτική. Αυτές οι τοξικές συμπεριφορές και η προσπάθεια ενοχοποίησης των πολιτικών διαδικασιών έφεραν την απαξίωση και οδήγησαν στη μόδα του αντισυστημικού πολιτικού, που είναι ένας μύθος διότι κανένας δεν κινείται εκτός πολιτικού συστήματος. Είναι λόγια του αέρα.

Η μόνη κριτική που νομιμοποιείται να κάνει κάποιος στην Άμεση Δημοκρατία για το θέμα της προεδρίας της Βουλής είναι αυτή της αθέτησης των προεκλογικών δεσμεύσεων του κόμματος για ψηφοφορίες στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Agora». Η Άμεση Δημοκρατία δεν είχε αποκλείσει την Αννίτα Δημητρίου ούτε και κανένα άλλο υποψήφιο για να θεωρείται σημερινή επιλογή του κόμματος ως μια προδοσία ή κάποιου είδους αμαρτία. Κανένας πολιτικός παίκτης δεν είναι υποχρεωμένος να πράττει με τρόπο που ικανοποιεί τις δικές μας αντιλήψεις για το καλό και το αγαθό. Η κριτική είναι μέρος της δημοκρατίας, όχι όμως να φτάνουμε στη δαιμονοποίηση του άλλου και στην υποκρισία.