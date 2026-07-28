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Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ - Λιβάνου στη Ρώμη με φόντο τις «πιλοτικές ζώνες» στον νότο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 6 Αυγούστου με τη στήριξη των ΗΠΑ και στόχο την πρόοδο στην εφαρμογή της συμφωνίας του Ιουνίου, που προβλέπει σταδιακή μεταβίβαση περιοχών του νοτίου Λιβάνου στον λιβανικό στρατό και προετοιμασία συμφωνίας ειρήνης.

Η αμερικανική διπλωματία επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα την προσεχή διεξαγωγή νέων συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου την επόμενη εβδομάδα στη Ρώμη, από την ερχόμενη Τρίτη 4η ως την Πέμπτη 6η Αυγούστου, στο πλαίσιο της δημιουργίας «πιλοτικών ζωνών» στον νότο, που θα εκχωρηθούν στον λιβανικό στρατό από την ισραηλινή πλευρά.

   «Τεχνικές ομάδες θα επικεντρωθούν στη Ρώμη στην επίτευξη προόδου ως προς την (...) εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου», είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μιλώντας περί επέκτασης της διαδικασίας δημιουργίας «πιλοτικών ζωνών», περί ρύθμισης των «ζητημάτων» που αφορούν στα σύνορα και περί προετοιμασίας συμφωνίας ειρήνης των δυο κρατών -- τα οποία επίσημα δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις.

   «Η εμπειρία που αντλήθηκε από τις πρώτες (πιλοτικές) ζώνες θα μας βοηθήσει να τελειοποιήσουμε την εφαρμογή των πολιτικών ζωνών ώστε να μπορέσουν να επεκταθούν κατά τρόπο προοδευτικό», πρόσθεσε ο αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

   Ο στρατός του Λιβάνου καταδίκασε προχθές Κυριακή τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, καθώς εμποδίζουν όπως τόνισε την ανάπτυξή του, που προβλεπόταν στη συμφωνία που υπογράφτηκε από τις δυο κυβερνήσεις στην Ουάσιγκτον τον Ιούνιο.

   Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ο Αντόνιο Ταγιάνι, είχε αναγγείλει προ ημερών τις συνομιλίες αυτές.

   Η συμφωνία του Ιουνίου προέβλεπε την ανάπτυξη των λιβανικών ενόπλων δυνάμεων σε «πιλοτικές ζώνες» που θα εγκατέλειπαν οι ισραηλινές --οι οποίες συνεχίζουν να κατέχουν μεγάλο μέρος του νοτίου τμήματος της χώρας--, υπό τον όρο να αφοπλιστεί η Χεζμπολά, σιιτικό κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, το οποίο κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου.

   Παρότι η ένταση του πολέμου έχει μειωθεί, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σποραδικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στο νότιο τμήμα του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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