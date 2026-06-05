Γιατί οι κοινωνικές συντάξεις στη Κύπρο είναι πολύ χαμηλές;

Του Χαμπή Κιατίπη

Μετά από μια σύντομη έρευνα που έκανα στο Διαδίκτυο για να βρω απάντηση στο ποιο πάνω ερώτημα, αποφάνθηκα ότι οι χαμηλές συντάξεις στην Κύπρο οφείλονται στο γεγονός ότι οι εκάστοτε Κυβερνήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, από το 1960 μέχρι σήμερα, εκμεταλλεύονταν και συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τα αποθέματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απ' όπου προέρχονται τα χρήματα των Κοινωνικών Συντάξεων ΔΩΡΕΑΝ, δηλαδή χωρίς να πληρώνουν οποιοδήποτε τόκο. Κάνουν ιμίσιη μου "εσωτερικό δανεισμό" και δεν παρουσιάζουν πουθενά αυτό το χρέος που σταδιακά συσσωρεύτηκε και δημιούργησε ένα τεράστιο "κρυφό" χρέος που σήμερα φτάνει, όπως η ίδια η Κυβέρνηση παραδέχεται τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε όλες τις άλλες αναπτυγμένες χώρες οι κυβερνήσεις είτε δανείζονται από το Ταμείο και πληρώνουν τόκους, είτε δεν δανείζονται είτε το Ταμείο ως ανεξάρτητος φορέας επενδύει τα λεφτά του κατά το δοκούν. Σε πολλές περιπτώσεις οι τόκοι αποτελούν είτε όλο το ποσό είτε ένα μεγάλο ποσοστό του ολικού ποσού των πληρωμών των συντάξεων.

Στην Κύπρο πολλοί Χαμηλοσυνταξιούχοι παίρνουν 400 ή 500 ή 600 ή 700 ευρώ μηνιαία σύνταξη, η οποία συμπληρώνεται με ένα ποσό της τάξης των 100 - 200 ευρώ επίδομα από τον κρατικό κορβανά, το λεγόμενο "μικρό τσιεκκούδι" ή με άλλου είδους βοήθεια, όπως:

- επίδομα ενοικίου,

- επίδομα φροντίδας,

- επιδότηση κοινοτικών υπηρεσιών,

- ειδικές παροχές για αναπηρίες,

για όσους χρειάζονται βέβαια.

Οι Χαμηλοσυνταξιούχοι ξοδεύουν τα εισοδήματα τους για να ικανοποιήσουν κυρίως τις βασικές τους ανάγκες όπως είναι τα είδη διατροφής, είδη ρουχισμού και υπόδησης, στέγη, νερό και ενέργεια. Για όλα αυτά πληρώνουν ΦΠΑ από 5% ως 19%, δηλαδή επιστρέφουν πίσω στο Κράτος ένα σεβαστό ποσό που το Κράτος ή το Ταμείο πληρώνει για Συντάξεις. Άρα, το πραγματικό ύψος των Συντάξεων δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που είναι μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Copilot, της τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft το ολικό ποσό όλων των διαφόρων εισφορών του Κράτους προς τους Χαμηλοσυνταξιούχους ανέρχεται σε ένα ποσό που κυμαίνεται ανάμεσα στα 210 εκατομμύρια και τα 280 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στο ποσό αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνεται και το ύψος του ποσού που πληρώνει το Κράτος ως ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε δικαιούχους Χαμηλοσυνταξιούχους.

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι το ολικό επίδομα που πληρώνει η Κυβέρνηση από τον κυβερνητικό κορβανά (όχι από το ΤΚΑ - Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ως συμπλήρωμα για την χαμηλή σύνταξη, αποτελεί ως αντικαταστατό των τόκων που θα πλήρωνε η κυβέρνηση για τον "εσωτερικό δανεισμό" της από το ΤΚΑ (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων), διότι αν ακολουθείτο η ταχτική που ακολουθείται σε άλλες αναπτυγμένες χώρες με την επένδυση των λεφτών του Ταμείου, τα ολικά εισοδήματα του Ταμείου υπολογιζόμενα μόνο ως τόκοι από επιτόκιο γύρω στο 2.5% θα ανέρχονταν σήμερα στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Επειδή δεν υπήρξε και δεν υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά τους όλους χειρισμούς των διαφόρων κυβερνήσεων ως προς τη λειτουργία και απόδοση του Ταμείου, οι διάφορες κυβερνήσεις διαχειρίζονταν το Ταμείο με μαφιόζικο τρόπο.

Μπορείτε μόνοι σας να υπολογίσετε το ύψος των τόκων που θα απέφερε το Ταμείο αν χρησιμοποιείτο κανονικά προς όφελος του Ταμείου και των Συνταξιούχων! Οι εκάστοτε κυβερνήσεις με τα όργανά τους στο Ταμείο έκοβαν και έραβαν «υπολογιστικές και αναλογιστικές μελέτες» κατά το δοκούν. Με βάση αυτές τις μελέτες αποφαίνονταν πόσο θα έπρεπε να είναι το ύψος των συντάξεων που έπρεπε να απολαμβάνει κάθε κατηγορία εργαζομένων. Ποτέ όμως δεν έδωσαν στη δημοσιότητα το σκεπτικό και τα πορίσματα αυτών των Ερευνών. Ποτέ δεν μας είπαν αν λάμβαναν υπόψη το συνεχές ύψος των τιμών των βασικών προϊόντων που κατά γενική ομολογία απολαμβάνουν οι Χαμηλοσυνταξιούχοι. Δηλαδή το ύψος ενός ειδικού πληθωρισμού. Πάντοτε, σύμφωνα με τις Μελέτες, το αποτέλεσμα θα έπρεπε να ήταν το Ταμείο να μαζεύει περισσότερα απ’ όσα πλήρωνε για συντάξεις, έτσι ώστε το Ταμείο να μαζεύει και να συσσωρεύει αποθεματικά για να μπορεί η κυβέρνηση να «δανείζεται εσωτερικά» άτοκα κι αγύριστα. Αυτή η όλη διαχείριση του Ταμείου ήταν και συνεχίζει να είναι κατά την ταπεινή μου άποψη μια μαφιόζικη ταχτική που καταλήγει σε βάρος πάντοτε των Χαμηλοσυνταξιούχων, τους οποίους οι μαφιόζικες κυβερνήσεις κατάντησαν, μαζί με άλλα μαφιόζικα τερτίπια, να ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.

Συμπερασματικά, ανακεφαλαιώνω ότι η μέχρι σήμερα διαχείριση του ΤΚΑ έδωσε υπέρμετρη σημασία στην αποταμίευση πόρων από το Ταμείο, τους οποίους πόρους οι εκάστοτε Κυβερνήσεις δεν διαμόρφωσαν τις συνθήκες εκείνες που είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πραγματικών-συντελεστών για τη δημιουργία και διατήρηση του ΤΚΑ, δηλαδή των Συνταξιούχων, αλλά προς εξυπηρέτηση ιδίων κυβερνητικών αδιαφανών πολιτικών, που σε γενική ανάλυση οδήγησαν στην φτωχοποίηση χιλιάδων και χιλιάδων συμπατριωτών μας. Εκμεταλλεύτηκαν 12 δισεκατομμύρια ευρώ που ανήκουν στους Συνταξιούχους και κανείς δεν γνωρίζει που πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Υπάρχει κανείς να μας πει:

Συγγραφέας

https://independent.academia.edu/ChambisKiatipis