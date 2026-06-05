«Φρένο» του Ανωτάτου στην Αστυνομία: Ακύρωσε μέρος εντάλματος έρευνας λόγω υπερβολικών εξουσιών

Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε χθες μέρος εντάλματος έρευνας που είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2026 για υποστατικό εταιρείας στην Ευρύχου, κρίνοντας ότι η διατύπωσή του παρείχε υπερβολικά ευρεία εξουσία στην Αστυνομία ως προς το τι μπορούσε να κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η υπόθεση αφορούσε ποινική διερεύνηση για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αστυνομική έρευνα άρχισε μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν στα τέλη του 2024 και στις αρχές του 2025, ενώ επικεντρώθηκε κυρίως σε οικονομικές συναλλαγές και χρηματοδότηση της εταιρείας κατά την περίοδο 2017-2020. Όπως αναφέρεται στον αστυνομικό όρκο, από την οικονομική διερεύνηση προέκυψε ότι ο διευθυντής της εταιρείας φερόταν να είχε χρηματοδοτήσει την επιχείρηση με ποσά που συνολικά ξεπερνούσαν τις €744.000 κατά την περίοδο αυτή, χωρίς, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, να τεκμηριώνεται επαρκώς η προέλευσή τους. Στη βάση των στοιχείων αυτών εκδόθηκε το επίδικο ένταλμα έρευνας.

Η εταιρεία δεν αμφισβήτησε το σύνολο του εντάλματος, αλλά το μέρος που εξουσιοδοτούσε την Αστυνομία να εντοπίσει και να κατασχέσει «οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα». Υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν υπερβολικά γενική και αόριστη, αφού δεν προσδιόριζε συγκεκριμένα αντικείμενα ή έγγραφα και άφηνε ευρεία διακριτική ευχέρεια στα μέλη της Αστυνομίας που θα εκτελούσαν την έρευνα.

Το Ανώτατο συμφώνησε με τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι «είναι, βεβαίως, επιβεβλημένο να υπάρχει στο ένταλμα συγκεκριμένη περιγραφή των πραγμάτων και αντικειμένων τα οποία η Αστυνομία μπορεί να εντοπίσει και να παραλάβει», ώστε να μην παρέχεται «ανεπίτρεπτα ευρεία διακριτική εξουσία».

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο έκρινε ότι «στην απουσία προσδιορισμού του πράγματος η εξουσιοδότηση κατάσχεσης οποιουδήποτε πράγματος που σχετίζεται με το υπό διερεύνηση αδίκημα ισοδυναμούσε, εν προκειμένω, με εξουσιοδότηση προς τα μέλη της Αστυνομίας που θα εκτελέσουν το ένταλμα να κατάσχουν οτιδήποτε, κατά τη δική τους κρίση και όχι του Δικαστή που το εξέδωσε».

Καταλήγοντας, αποφάνθηκε ότι το συγκεκριμένο μέρος του εντάλματος «δεν ήταν νόμιμο» και εξέδωσε ένταλμα Certiorari, ακυρώνοντας αποκλειστικά την πρόνοια που επέτρεπε την κατάσχεση «οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ