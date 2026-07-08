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Τα... γυρίζει η κυβέρνηση μετά το φιάσκο με τις τηλεοράσεις! Εξετάζει προσωρινή επιστροφή στο παλιό σήμα για να φύγει το «μαύρο»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κυβέρνηση αναμένει τεχνική επιβεβαίωση για προσωρινή παράλληλη λειτουργία παλιού και νέου συστήματος – Παραδοχή Δαμιανού ότι υποτιμήθηκε η έκταση των προβλημάτων

Την προσωρινή επαναλειτουργία της προηγούμενης τηλεοπτικής πλατφόρμας, παράλληλα με το νέο σύστημα εκπομπής, εξετάζει η κυβέρνηση, μετά το φιάσκο με τα προβλήματα λήψης σήματος που αντιμετώπισαν χιλιάδες πολίτες.

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Ο αρμόδιος Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόδημος Δαμιανού ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» του Omega Channel ότι αναμένεται τεχνική επιβεβαίωση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου η παλιά πλατφόρμα για μεταβατικό χρονικό διάστημα. Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος στους τηλεθεατές να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές σε κεραίες, ενισχυτές, καλωδιώσεις ή αποκωδικοποιητές.

Η παράλληλη λειτουργία δεν σημαίνει εγκατάλειψη της μετάβασης στο νέο τηλεοπτικό πρότυπο, αλλά μια προσωρινή λύση, ώστε να μην παραμένουν νοικοκυριά χωρίς πρόσβαση στα ιδιωτικά κανάλια μέχρι να αποκατασταθούν τα τεχνικά προβλήματα.

Ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι η έκταση των προβλημάτων δεν είχε υπολογιστεί σωστά και ότι η μετάβαση αποδείχθηκε πιο σύνθετη από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται και άλλες τεχνικές επιλογές για τη βελτίωση της λήψης του νέου σήματος, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή ορισμένων παραμέτρων εκπομπής. Ωστόσο, όπως ανέφερε, οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να αξιολογηθεί ως προς το κόστος, τις τεχνικές συνέπειες και τον συνολικό σχεδιασμό της μετάβασης.

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