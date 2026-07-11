Ολάν τούτοι βάλλουν γυαλιά του Κιμ Γιονγκ Ουν!

Γράφει ο Γιαννάκης Ηρακλέους
- «Τολμηρή πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου για αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.» Πόσα κοπελλούθκια, είπαμε, έχει ο ίδιος;...
- «Αυτός ήταν πάντα σε σχέση με τη μεταξύ μας συνεργασία. Αλαζονικός», φέρεται να δήλωσε για τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στέλεχος της γραμματείας του ΔΗΚΟ, μετά την πρόσφατη συνάντησή τους στο Προεδρικό. Άμπα τζαι είπεν σας πως «ούτε για τα τεράτσια εν κάμνετε», τζαι είσαστε θυμωμένοι μιτά του; Που την άλλη, έννεν ο Πρίγκιπας που τον εφεύρε; Ε, τωρά… λουθείτε τον!
- Τέσσερα υπουργεία απαίτησε από τον ΠτΔ ο Πρίγκιπας, στον επερχόμενο ανασχηματισμό. Πρίγκιπά μου, τωρά που τον έκοψες πα’ στο κρόδωμα, αφού με μόνη υποστήριξη του κόμματός του -δηλαδή του ΕΛΑΜ- ούτε στον δεύτερο γύρο δεν έχει chance να περάσει, όι τέσσερα... δεκατέσσερα υπουργεία βάλλαχι διά σου τα! Μα εν εκατάλαβες ότι η επανεκλογή του τού έχει γίνει ψύχωση και πως γι’ αυτή ζει και αναπνέει;...
- Κυρία Αννίτα Δημητρίου, αφού καυχιέστε για τα «επιτεύγματα» της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη, λογικό δεν είναι να υποθέσει κανείς ότι, σε περίπτωση εκλογής σας στην Προεδρία της Δημοκρατίας, οραματίζεστε να τον αντιγράψετε, αναβαθμίζοντας έτσι την Μπανανία μας σε διαπλεκόμενο παρακράτος λατινοαμερικάνικου τύπου;
- Σάμπου τζ’ εκαβαλλίτζιεψεν το καλάμι ο Πρόεδρος με τη λαφαζανιά του για διοργάνωση του Μουντιάλ από τη χώρα μας; Ολάν, ένα τουρνουά seven a side μεταξύ των ομάδων των μαχαλλάων της Γεροσhήπου αμφιβάλλω αν θα εξόρτωνε να διοργανώσει, το Μουντιάλ τον εμάρανε;! Σhιαμαλίζουν τον οι αυλοκόλακες πως είναι Πρόεδρος «διεθνούς ακτινοβολίας», τζ’ έδησέν το σε ψιλό μαντίλι; Ώρα να ξεπεζέψει, διαφορετικά κάποιος να αναλάβει να χαλιναγωγήσει την αμετροέπειά του, άλλως «να τον μαζέψει»...
- Ούτε στο καζαντί να τους έβρισκε ο Αναστασιάδης, αφού όπου τζhίσουν κάμνουν τα πίλλιες! Διότι, τι άλλο από ένα ακόμη φιάσκο ήταν η απόφαση των εκλεκτών του -δηλαδή του ΠτΔ και των επικεφαλής της Γενικής Εισαγγελίας- για απονομή χάριτος στον καταδικασθέντα σε 35 χρόνια φυλάκιση για φόνους συν άλλα 5 για βιασμό, Χαράλαμπο Χρυσάνθου, άλλως «Χάμπουργκερ»; Οπόταν αδικάτε τους αν και οι υπόλοιποι…γαστρονομικοί, «άλλως» που είναι/ήταν φυλακισμένοι, όπως οι διάφοροι «Παττιχάρης», «Φράουλας», «Λεμόνας», «Πισκοττής», «Τούρτας», «Πίκλας», «Κουρκούνας», «Σπαγέττι», «Μπέικον», «Πουλλαούας» κ.λπ., διαμαρτυρηθούν για δυσμενή διάκριση λόγω της εφαρμογής… «δύο εδεσμάτων και δύο σταθμών»;!
- Τον ποινικολόγο Ηλία Αναγνωστόπουλο διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο στην πενταμελή ομάδα ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Χρίστου Μυλωνόπουλου. Ο κ. Αναγνωστόπουλος διετέλεσε συνήγορος υπεράσπισης του Ισραηλινού πρώην πράκτορα της Μοσάντ, Ταλ Ντίλιαν, που καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση στην Ελλάδα για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (υπήρξε κατηγορούμενος και στην Κύπρο αλλά… εσκαπούλλαρεν την χάρη στη γενναιοδωρία των θεματοφυλάκων των θεσμών μας!), του Λεωνίδα Μπόμπολα στην υπόθεση με τις μίζες στον ΧΥΤΑ Πάφου, καθώς και του γιου του Κατσιαρίστρα στην υπόθεση με τις μίζες στα εξοπλιστικά προγράμματα επί υπουργείας Άκη Τσοχατζόπουλου. Έχοντας λοιπόν εκπροσωπήσει στο δικαστήριο προσωπικότητες με τέτοιες «περγαμηνές», πώς και του ξέφυγε του Αναστασιάδη να τον ορίσει ως συνήγορο υπεράσπισής του;
- Έχοντας προφανώς πληροφορηθεί για τα κιλίκκια της κυβέρνησής μας, απόλυτα λογικό δεν ήταν που ο Αρμένιος Πατριάρχης Αράμ Ι παρασημοφόρησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με το παράσημο του «Πρίγκιπα της Κιλικίας»;
- «Δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση για το Κράτος Μαφία» (!), έγραφε το εκφραστικό όργανο των ανακτόρων, την επομένη της παραίτησης Μυλωνόπουλου. Όταν ακόμη ένας ολοφάνερα ερασιτεχνικός χειρισμός εγκωμιάζεται ως επίτευγμα, είναι υπερβολή να τους καταλογίσει κανείς ότι τούτοι στην προπαγάνδα και τη διαστρέβλωση βάλλουν γυαλιά του καθεστώτος της Βορείου Κορέας;…
- Γιάννης Αντωνίου, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Δεν υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων στην υπόθεση Μυλωνόπουλου»! Ο Γιάννης Αντωνίου που ξέραμε, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος του οποίου τα άρθρα διακρίνονταν για το ήθος και τη σοβαρότητά τους, τέτοιαν υποτιμητική για τη νοημοσύνη των πολιτών δήλωση, σίγουρα, ως δημοσιογράφος, θα την κατακεραύνωνε…