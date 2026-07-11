Τελέστηκε το μνημόσυνο για τους 13 πεσόντες στο Μαρί, στην παρουσία του ΠτΔ και άλλων επισήμων

Τελέστησε το πρωί, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και άλλων επισήμων, το ετήσιο μνημόσυνο των 13 ηρωικώς πεσόντων κατά τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση "Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης" στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011.

Το μνημόσυνο των πεσόντων εν ώρα καθήκοντος αξιωματικών και υπαξιωματικών της Διοίκησης Ναυτικού και πυροσβεστών της ΕΜΑΚ έγινε στον ιερό ναό Αγίων Νεομαρτύρων στην ναυτική βάση. Του μνημοσύνου προέστη ο Μητροπολίτης Πάφου Γρηγόριος και επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στην ναυτική βάση στις 8:00 το πρωί. Επιθεώρησε διακλαδικό άγημα (ναυτικού, πεζικού και αεροπορίας) της Εθνικής Φρουράς ενώ η ΣΜΕΦ παιάνιζε στρατιωτικά εμβατήρια και τον εθνικό ύμνο.

Στο πλαίσιο της τελετής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, έγινε κατάθεση στεφάνων και οι παρευρισκόμενοι έψελναν τον εθνικό ύμνο.

Το παρών τους έδωσαν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, η Υφυπουργός Ναυτιλιας, Μαρίνα Χατζημανώλη, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα. Επίσης παρέστη ο Πρόεδρος του Κινήματος "Άλμα", Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Εκ μέρους της Αστυνομίας παρέστη ο Βοηθός Αρχηγός Μιχάλης Κατσουνωτός και εκ μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ο Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος

Ακόμη παρέστησαν ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς ,Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου και ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Βουλευτές και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο πεσόντων πυροσβεστών στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ στην Κοφίνου.

Στην τελετή κατέθεσαν στεφάνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Πάφου, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη των οικογενειών των πεσόντων και κρατικοί αξιωματούχοι.

Στις τέσσερις τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πορεία εις μνήμην των πεσόντων πυροσβεστών από πεζοπόρο τμήμα αποτελούμενο από μέλη της ΕΜΑΚ.

Η πορεία ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις της Μονάδας στην Κοφίνου και ολοκληρώθηκε στη ναυτική βάση, ακολουθώντας τη διαδρομή των περίπου 17 χιλιομέτρων που διένυσαν τα οχήματα της Μονάδας κατά την ανταπόκρισή τους στο τραγικό περιστατικό της 11ης Ιουλίου 2011.

Του πεζοπόρου τμήματος προπορευόταν επιτελικό όχημα της Υπηρεσίας, στο οποίο επέβαινε ο Διοικητής της ΕΜΑΚ, ενώ η πορεία συνοδευόταν από μέλη της Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

ΚΥΠΕ