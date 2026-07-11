Μισθολογικό χάσμα: Οι γυναίκες πληρώνουν με δισεκατομμύρια την έλλειψη διαφάνειας

Οι καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη διαφάνεια στους μισθούς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, επιφέρει απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως στις γυναίκες, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).

Μέχρι στιγμής, μόνο τέσσερα κράτη μέλη έχουν υλοποιήσει την σχετική νομοθεσία. Η προθεσμία ενσωμάτωσής της στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 7 Ιουνίου 2026.

Όπως ανακοίνωσε χθες η ETUC, μια ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων δείχνει ότι αυτή η αδράνεια σημαίνει ότι οι εργαζόμενες γυναίκες θα συνεχίσουν να χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η μέση εργαζόμενη γυναίκα θα συνεχίσει να αμείβεται €3.800 ετησίως λιγότερο από τους άνδρες εάν συνεχιστεί το τρέχον χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων, ύψους 11%. «Αυτό σημαίνει ότι τα 92,5 εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ χάνουν συλλογικά περισσότερα από €358 δισ. ετησίως», σημειώνει.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι η μέση εργαζόμενη γυναίκα θα είναι κατά €672 ετησίως φτωχότερη σε σύγκριση με το αν υπήρχε μείωση 10% στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων ως αποτέλεσμα της διαφάνειας των αμοιβών. «Τα 43 εκατομμύρια γυναίκες που εργάζονται σε εταιρείες που καλύπτονται από την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών θα χάσουν συλλογικά €28 δισ. ετησίως σε σύγκριση με το αν υπήρχε μείωση 10%»

Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) αναφέρει ότι τα στοιχεία δείχνουν γιατί τα κράτη μέλη πρέπει επιτέλους να επιδείξουν επείγουσα ανάγκη να ενσωματώσουν την οδηγία για τη διαφάνεια των αμοιβών στο εθνικό τους δίκαιο.

Όπως υποστηρίζει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει μέτρα επί παραβάσει εναντίον όσων συνεχίζουν να καθυστερούν.

«Το κόστος των μέτρων διαφάνειας των αμοιβών είναι μικρό για τις εταιρείες, αλλά αυτή η ανάλυση δείχνει ότι η αδράνεια των εθνικών κυβερνήσεων θα κοστίσει στις εργαζόμενες γυναίκες δισεκατομμύρια σε χαμένους μισθούς», δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ETUC, Esther Lynch.

«Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο όταν οι γυναίκες έχουν ήδη υποστεί δεκαετίες διακρίσεων στις αμοιβές», τόνισε.

«Παρά το γεγονός ότι η ισότητα των αμοιβών κατοχυρώνεται στις συνθήκες της ΕΕ από το 1957, η έλλειψη διαφάνειας και η κρυφή προκατάληψη έχουν επιτρέψει στις διακρίσεις να συνεχιστούν στη σκιά για σχεδόν 70 χρόνια», υποστηρίζει η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ETUC, Isabelle Schömann.

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί». Πρόκειται για οικονομική ζημιά που προκαλείται σε εκατομμύρια εργαζόμενες γυναίκες και προσβολή του κράτους δικαίου. Κάθε κυβέρνηση που συνεχίζει να αποφεύγει την νομική της ευθύνη να εφαρμόσει αυτήν την οδηγία μπορεί να αναμένει ότι θα οδηγηθεί στο δικαστήριο. Η ETUC θα σταθεί στο πλευρό των εργαζόμενων γυναικών και θα υπερασπιστεί το δικαίωμά τους στην ίση αμοιβή», τόνισε.

Χάσμα αμοιβών

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της Eurostat, οι μέσες μικτές ωριαίες αποδοχές των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το 2024 κατά 11,1% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών, με το χάσμα να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο την τελευταία δεκαετία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, επισημαίνοντας παράλληλα τα σημαντικά οικονομικά οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει η μείωση των ανισοτήτων.

Εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων αναφέρουν ότι η εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων θα μπορούσε να ενισχύσει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ κατά έως και €1,95 τρισ. μέχρι το 2050.

H Κομισιόν έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασίες παράβασης βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παράλληλα, τα κράτη θα καθορίσουν τα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν θα τηρούν τις νέες υποχρεώσεις, τα οποία θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

Οι απαιτήσεις αναφοράς αφορούν κυρίως επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζομένους, ενώ για τις μικρότερες εταιρείες προβλέπονται σταδιακές και ηπιότερες υποχρεώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το νέο πλαίσιο δεν αυξάνει τη γραφειοκρατία, αλλά συμβάλλει στη δημιουργία πιο διαφανών και δίκαιων συνθηκών εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.