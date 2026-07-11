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Τραμπ προς Τεχεράνη: 1.000 πύραυλοι στοχεύουν το Ιράν αν αποπειραθείτε να με δολοφονήσετε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Παρασκευή, ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν αν η ιρανική κυβέρνηση διεξαγάγει ή αποπειραθεί μια δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ.

«1.000 Πύραυλοι είναι Κλειδωμένοι και Φορτωμένοι και στοχεύουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική Κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Υφηλίου, να δολοφονήσει, ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει, τον εν ενεργεία Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε αυτήν την περίπτωση, ΕΜΕΝΑ!», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Διαταγές έχουν ήδη δοθεί, και ο Στρατός των ΗΠΑ είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός, για χρονική περίοδο ενός έτους, υποκείμενης σε παράταση, να αποδεκατίσει πλήρως και να καταστρέψει όλες τις περιοχές του Ιράν», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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