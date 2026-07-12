Μέσα του Ιούλη τζαι καλά τα καταφέραμεν φέτος προς το παρόν. Για κάποιους περίεργους συμπαντικούς λόγους μας επογύρισεν η πυρά που έκαψεν τζαι καούρτισεν τους υπόλοιπους συν-Ευρωπαίους κάτοικους της Ένωσης, όπου τάχα μου συμβιώνουμεν ούλλοι που γυρόν, οπόταν τα έαρκοντισια τα αποφύγαμεν οι πλείστοι που το να δουλέφκουν 24 ώρες το 24ωρο. Με τες τιμές του πετρελαίου μέχρι το φεγγάριν δεν ξέρω τι μαλλιοτζιέφαλα θα πουλούσαμεν πάλε για να πληρώνουμεν το ρεύμαν. Τον έναν νεφρό τζαι τα δύο τρίτα των πνευμόνων μας τα έχουμεν ήδη υποθηκεύσει προ πολλού, ενώ τον εγκέφαλον μας δεν τον κάμνουν αποδεκτόν ούτε για ενέχυρο αφού μόνον νυχτερίδες τζαι αράχνες τον κατοικούν πλέον.

Το τι δεν μας πογυρίζει όμως, έν' η πελλάρα που μας δέρνει. Τζείνη έν' όπως την σκιάν μας, που μας βουρά που τα πισών ακόμα τζαι μες την νύχτα την μαύρην τζαι την κατασκότεινην. Που την πελλάραν μας δεν υπάρχει με διέξοδο με αδιέξοδο. Φακκούμεν της γυρόν του μπάκαρη. Έν' μες το ντι εν έι μας σταμπαρισμένη, πατενταρισμένη, ούλλη δική μας. Εν διούμεν παμόν. Μιαν ημέραν να ξυπνήσουμεν σιόρ τζαι απλά να μεν ακούσουμεν ούτε για έναν τόσον μικρόν σκανδαλάκιν δεν γίνεται. Μα το πρόβλημαν δεν είναι τα σκάνδαλα αυτά καθεαυτά. Το πρόβλημαν έν' ο λοαρκασμός που ακολουθεί διότι θα πρέπει να πληρώνουμεν τα προστίματα που μας βαρούν πας την κκελλέν. Κάμνει ο καθένας την ζωάραν του τζαι μετά φέρνουν μας εμάς την ταρίφα. Τι στα διάλα δηλαδή. Για που μας εσυνγκώψαν ούλους εκατομμυριούχους που δεν τους κόφτει να μεριμνούν για την επόμενη για που μας έχουν για ηλίθιους, εντελώς ηλίθιους. Εγώ σίουρα εκατομμυριούχα δεν είμαι οπόταν ξέρω σε ποιαν κατηγορίαν ανήκω. Των ηλιθίων.

Τζαι λες τζαι δεν μας εφτάναν τα βάσανά μας που δεν σταυρώνουμεν νομικούς για να ελέγξουν τα πορίσματα των ερευνών που χρυσοπλυρώσαμε για πολλοστήν φορά για διερεύνηση σκανδάλων με επίκεντρον την διαφθορά σε όλα σχεδόν τα στρώματα εξουσιών του γέρημου του κράτους μας, ήρτεν άλλον μπιλιεττούιν που τας Ευρώπας να μας πει πως ακόμα τζαι σήμερα δεν έχουμεν εναρμονίσει τους νόμους μας και δεν έχουμε καταλλήλως συνεργαστεί μαζίν τους προς αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής τζαι του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Εμάς σας παρακαλώ, που μιαν φοράν να φορίσουμεν την φανέλαν ή το βρακίν μας τζαι σύρνουμεν τα ολόισια για πλύμαν. Έχουμεν γίνει επαγγελματίες στο πλύνε, ξέπλυνε τζαι τούτοι μας κατηγορούν τζαι που πάνω. Τι να κάμουμεν δηλαδή; Να κυκλοφορούμεν με ξημαρισμένα βρακιά τζαι ω, μη γένοιτο τζαι πάμεν πρώτες βοήθειες να μας δει η γιάτραινα σε τέθκοιαν κατάσταση; Αντροπή σιόρ. Αλλά αν ήταν η αζούλα πούζα ήταν να πουζιάσουν ούλλοι που γυρόν.

Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένουν να έχουν οι Ευρωπαίοι μας συγκάτοικοι έτσι απαιτήσεις. Τι δεν έχουν καταλάβει ακόμα στην εικοσιδυάχρονή μας διαδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε δεν αναφέρτηκεν το όνομά μας μες σε λίστες χωρών κρατών όπου γίνεται ξέπλυμα τζαι φοροδιαφυγή; Αν υπήρχεν Βραβείο Γκίνες για το συγκεκριμένον άθλημαν θα το εκερδούσαμεν κάθε δεύτερην χρονιά σπάζοντας το ρεκόρ μας της προηγούμενης. Δαμαί σχεδόν εφαλληρήσαμεν το κράτος τζαι δεν έδρωσεν το 'φτιν μας. Εκάμναμεν καρναβάλια ενώ ο μέγας αρχηγός τότε τζαι το συγγενολόιν του ήταν στα μπουζούκια. Εκατσιαρίσαμεν νάκκον, μετά εκρύψαμεν τζαι πκιερώσαμεν σαν τα βόθκια τα γαμισιάτικα των άλλων. Όπως τζαι με τα όσα άλλα γίνουνται κάθε φορά. Δαμαί κόλλες στο Δημόσιο να χρεωθούν τζαι κάποιος ήδη τρώει μίζες με τζείνους που τες εκανόνισεν. Σωτηρία γιόκ. Ο ήλιος φακκά μας κατατσιέφαλα 365 μέρες του χρόνου, παραθαλάσσια ο αέρας κάμνει καθημερινά πάρτιν, τα βιολογικά μας απόβλητα εν παραπάνω που τζείνα που τρώμεν αλλά η παραγωγή ενέργειας γίνεται που μαζούτ στο μεγαλύτερόν της μέρος. Δαμαί εκαταφέραμεν να σβήνουν τα φωτοβολταϊκά του κόσμου που εχρεώθην για να τα βάλει. Αλλό λίον να πούμεν το νερό, νεράκι πέρσι τζαι μόνον η κολοφαρδία μας μας εγλύτωσεν λόγω βροχών φέτος. Τι δεν εκαταλάβαν ακριβώς οι κουμπάροι μας στα βόρεια; Ότι είμαστεν οι πλέον οργανωμένοι της Ένωσης; Πόθεν θα φκάλουμεν ριάλια αν δεν κάμουμεν τζαι νάκκον τες πλύστρες. Αφού ξεκάθαρα τα πολυσύνθετα καθήκοντα δεν μας περνούν.

Όσες καμπάνες θέλετε βαράτε. Οϊ τρεις, σιήλιες δεκατρείς να μας κτυπήσετε τζαι πάλε θα γυρίσουμεν πλευρόν. Το πολλήν, πολλήν να διατάξουμεν αλλή καμμιάν έρευναν. Τζείνες φτυχούμεν τες καλά.