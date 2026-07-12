Γιάννος Πανταζής στον «Π»: Οι στόχοι για τον τουρισμό, τα προβλήματα των ξενοδόχων και τα Airbnb

Τις προτεραιότητες που θέτει με την ανάληψη των καθηκόντων του, σκιαγραφεί στον «Π» ο νέος πρόεδρος του δ.σ. του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Γιάννος Πανταζής. Στο πλαίσιο της συνέντευξης αναφέρεται στο πλήγμα που υπέστη ο κλάδος από τη γεωπολιτική κρίση και τις προοπτικές για το 2026 και το 2027. Απαντά στο ερώτημα γιατί φέτος, που φαίνεται να είναι μια «κακή» χρονιά, δημιουργείται τόση αναστάτωση στις τάξεις των ξενοδοχείων, ενώ δίνει απαντήσεις για την τιμολογιακή πολιτική των ξενοδοχείων και τη στροφή των πολιτών προς τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Κύριε Πανταζή, ποιες οι προτεραιότητές σας με την ανάληψη των καθηκόντων σας; Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε καθημερινά συνολική εικόνα της αγοράς. Να βλέπουμε τις κρατήσεις, τις αεροπορικές συνδέσεις, τις κινήσεις των ταξιδιωτικών οργανισμών και να αντιδρούμε έγκαιρα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, κατά γενική ομολογία ανέτρεψε τα δεδομένα σε μία χρονιά που φάνηκε να ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι σταθερότητα, ψυχραιμία και σωστός συντονισμός. Να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό σε σχέση με τη φετινή χρονιά και να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος παραμένει δυνατά μέσα στα προγράμματα των συνεργατών μας. Στόχος είναι το 2027...