Το τρίποντο μπήκε, μετρά όμως;

Η ειδησεογραφία και η σκανδαλοθηρία οργιάζουν και πάλι. Μα είναι δυνατόν να έχουν στηθεί πάνω από πενήντα αγώνες μπάσκετ; Είναι, και όλα μπορεί να τα περιμένεις στον κόσμο που παρακολουθούμε. Ζούμε μέσα σ' αυτόν τον κόσμο σαν βακτήρια, που επηρεάζονται μεν αλλά αδρανοποιούνται και φεύγουν από τη ζωή σαν να μην υπήρξαν ποτέ… Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα… κ.λπ κλ.π.

Η επικαιρότητα πλέον είναι όπως την ξαφνική νεροποντή που πλημμυρίζει τα φρεάτια, ξεχειλίζει τα αποχετευτικά και γεμίζει τους δρόμους και τα σπίτια με κάθε είδους ακαθαρσία και μπάζα. Τώρα είναι η… βόμβα του μπάσκετ. Το τι πάρτι γίνεται στα κοινωνικά τούνελ, το πόσοι αρουραίοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, είναι αδύνατο να περιγραφεί.

Πάντα έτσι θα γίνεται. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω… Δεν τελειώνει ποτέ και ούτε ξέρει κανείς από πού να αρχίσει… Με χειροπέδες και κουκούλες τούς οδηγούν στον ανακριτή. Τα στιγμιότυπα με τον Γιώργο Μαζωνάκη παραμερίστηκαν… Ε, πόσο θάνατο και φαρμακίλα. Κάτι που να έχει λεφτά και στημένα παιγνίδια! Ωραία... η διαφθορά στην ελληνική καλαθόσφαιρα και μαθαίνουμε ότι ήταν γνωστή κι εκτός χώρας! Πολλοί ήξεραν πολλά και σιωπούσαν…Όμως να που ξεχείλισε το αποχετευτικό και έξι άνθρωποι πέρασαν μέσα, μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά τους. Πάντως, η πλειοψηφία του ελληνικού οπαδικού λαού έχει αποφασίσει.

Δεν σου βάζουν χειροπέδες αν δεν σε έχουν μπαγλαρώσει πλήρως και οριστικά.

Τα συνθήματα δεν σταματάνε. Είναι τα πλείστα εύστοχα, αν και χυδαία… Έχουν στοχοποιήσει τον ένοχο κι όλοι τραγουδάνε εν χορώ και εν εκστάσει. «Κι ακόμα δεν είδατε τίποτα», προειδοποιεί ο μεγάλος αντίπαλος! Θαυμαστικό, βεβαίως, διότι εδώ και καιρούς πολλούς προειδοποιούσε.

Άσε να δούμε… Είδαν πολλά τα μάτια μας και προσωπικά δεν επηρεάζομαι από κανέναν. Είδατε κανέναν με χειροπέδες για το φονικό δυστύχημα στα Τέμπη; Είδατε κάποιον με χειροπέδες για τις υποκλοπές; Είδατε κάποιον με χειροπέδες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Δεν είμαι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά στα εσωτερικά δεν ξέρει ποιον να συλλάβει και ποιον να αφήσει!

Με τους Τούρκους, πάντως, κρατάει μια ψυχραιμία που μπορεί να χαρακτηριστεί και φοβική αντίδραση...

Επανέρχομαι στα καλάθια και στα τρίποντα. Από πόση απόσταση θα ρίχτηκε το τρίποντο και, ω του θαύματος, μπήκε! Οι διαιτητές όμως συσκέπτονται… «Μήπως ήταν εκπρόθεσμο»;

Για να ξέρετε, οι διαιτητές μοιάζουν πολύ με τους δικαστές… Η Αστυνομία βάζει τις χειροπέδες και η δικαιοσύνη (με μικρό το δέλτα) τις ξεκλειδώνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην Ελλάδα από σύστασης του Ελληνικού Κράτους. Η δικαιοσύνη, εκτός από σφυρί, κρατάει και σφυρίχτρα! Δεν έχει και τα δυο μάτια δεμένα... Από το ένα κρυφοκοιτάζει…