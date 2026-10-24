Γαλλία: 70.000 αστυνομικοί στους δρόμους υπό τον φόβο νέων επεισοδίων

Σύμφωνα με τον Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, το οποίο περιλαμβάνει, πέραν των τακτικών αστυνομικών δυνάμεων, ειδικές μονάδες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων. Στους δρόμους αναμένεται να αναπτυχθούν επίσης τεθωρακισμένα οχήματα, υδροφόρες καταστολής και ελικόπτερα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι οι αρχές θα επιδείξουν μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους προκαλέσουν επεισόδια, καταστροφές ή λεηλασίες. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν εντοπίσει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από ομάδες της άκρας Αριστεράς και καλούν σε επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτηρίων.

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά τις διαδηλώσεις της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες εξελίχθηκαν σε ένα από τα σοβαρότερα κύματα αστικής βίας των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Σε αρκετές πόλεις σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, εμπρησμοί οχημάτων, επιθέσεις σε δημόσια κτήρια και λεηλασίες καταστημάτων.

Το κύμα διαμαρτυρίας ξεκίνησε από μαθητικές κινητοποιήσεις για τις συνθήκες εκπαίδευσης, τις ελλείψεις προσωπικού και την υποχρηματοδότηση των σχολείων. Σταδιακά, ωστόσο, επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με τη συμμετοχή εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, εκφράζοντας ευρύτερη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανισότητες.

Ενόψει των σημερινών συγκεντρώσεων, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απαγορεύσεις διαδηλώσεων σε περιοχές πόλεων όπως η Λυών, η Νίκαια και το Μονπελιέ, προκαλώντας αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις που κάνουν λόγο για περιορισμό του δικαιώματος στη διαμαρτυρία.

Την ίδια ώρα, μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί του Παρισιού, μεταξύ των οποίων το Μουσείο του Λούβρου και το Μουσείο Ορσέ, παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας, ενώ ακυρώθηκε και το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου της διεθνούς διοργάνωσης Art Basel Paris.

Η κοινωνική ένταση αποτελεί σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027. Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε συσκέψεις με ανώτατους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ συναντήθηκε και με εκπροσώπους των μαθητών, οι οποίοι ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προγραμματισμένη συγκέντρωση στην Ορλεάνη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του κόμματος Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι στη διαδήλωση κατά της ακροδεξιάς ενδέχεται να συμμετάσχουν από 20.000 έως 30.000 άτομα.

Πηγές: The Guardian, AFP, Le Monde και Associated Press