Ελέφαντες σε κομματικά δωμάτια

Όσο κι αν ψάξει κανείς σε κάποιο κόμμα, πάντα θα βρίσκει έναν ελέφαντα, ο οποίος έγινε εντέλει ο βολεψάκιας για να δικαιολογήσουν τις αδυναμίες τους. Την ανάγκη να ανασυγκροτηθούν τα κόμματα, να αναζητήσουν πολιτικές που θα τους ξεκλειδώσουν και θα ορίσουν τη μελλοντική τους επιβίωση. Δεν είναι ούτε ο Αναστασιάδης, ούτε το Μαρί, ούτε οι παλιές πολιτικές διαφωνίες. Η αδυναμία να παράγουν νέα ηγεσία, να αμφισβητήσουν τον εαυτό τους, να σπάσουν τις εσωτερικές τους ισορροπίες και να αντιληφθούν ότι η κοινωνία έξω από τα κομματικά γραφεία έχει προχωρήσει, δείχνει να είναι η μεγαλύτερη πληγή όλων των κομμάτων. Έχουν εγκλωβίσει τον ελέφαντα στο δωμάτιο που οι ίδιοι κατασκεύασαν και όσο και αν συζητούν ποιος φταίει ή όσο αναλώνονται σε αυτήν την παρελθοντολαγνεία (ο Κληρίδης τα έκανε καλύτερα, ο Χριστόφιας θα έπαιρνε άλλες αποφάσεις, ο Βάσος θα είχε διαφορετικές θέσεις, ο Τάσσος θα είχε μια διαφορετική προσέγγιση), τόσο απομακρύνονται από εκείνους που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει τα κόμματα να χάνουν τη δυναμική τους και το κοινό να ψάχνει είτε εναλλακτικές που θεωρεί πως θα αλλάξει κάτι, είτε εξευτελίζοντας το σύστημα με αμφιλεγόμενες επιλογές. Και έτσι δημιουργήθηκε ο φόβος στα κόμματα πως θα χάσουν τα κεκτημένα τους. Όμως, για να αμφισβητήσεις πραγματικά τον εαυτό σου, να σπάσεις κατεστημένες ισορροπίες και να τολμήσεις να αλλάξεις πορεία, χρειάζεσαι ηγέτη. Έναν άνθρωπο που θα εμπνεύσει, θα ανοίξει δρόμους, θα αναλάβει το κόστος της σύγκρουσης. Και όπως φαίνεται αυτός είναι τελικά ο μεγαλύτερος ελέφαντας στο δωμάτιο όλων των κομμάτων. Η απουσία ενός ηγέτη, ή ενός ανθρώπου που θα συμπεριφέρεται ως τέτοιος. Που εμπνέει εμπιστοσύνη, δημιουργεί προσδοκίες και μπορεί να οδηγήσει την αλλαγή αντί απλώς να την εξαγγέλλει. Χωρίς μια τέτοια ηγεσία, ο ελέφαντας θα παραμένει στο δωμάτιο. Και το πολιτικό σύστημα θα συνεχίσει να αυτοεγκλωβίζεται, την ώρα που η κοινωνία έχει ήδη αλλάξει σελίδα.