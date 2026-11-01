Δεκατρία χρόνια εξουσίας, το ίδιο σύστημα

Προτού, όμως, ο Νίκος Αναστασιάδης επιχειρήσει να καθορίσει το μέλλον του Συναγερμού, οφείλει να αναμετρηθεί με το παρελθόν του. Διότι από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα συμπληρώνονται σχεδόν δεκατέσσερα χρόνια διακυβέρνησης από δύο Προέδρους που προέρχονται από την ίδια πολιτική μήτρα. Δέκα χρόνια Αναστασιάδη και σχεδόν τέσσερα Χριστοδουλίδη. Τρεις διαδοχικές προεδρικές θητείες, στη διάρκεια των οποίων άλλαξαν υπουργοί, συνεργάτες, συνθήματα και επικοινωνιακές τεχνικές, αλλά τα ερωτήματα για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας παραμένουν βασανιστικά ίδια.

Η δεκαετία Αναστασιάδη άρχισε με το κούρεμα των καταθέσεων και την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας. Η τραπεζική κρίση είχε βαθιές ρίζες που προϋπήρχαν της εκλογής του, αλλά η νέα κυβέρνηση ανέλαβε τη διαχείριση των συνεπειών της. Ακολούθησε η κατάρρευση του Συνεργατισμού, ενός ιστορικού θεσμού που πέρασε στον κρατικό έλεγχο για να καταλήξει, το 2018, στη διάλυση του τραπεζικού του βραχίονα. Το κράτος ανέλαβε τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις, ενώ η κοινωνία εξακολούθησε να αντιμετωπίζει τις συνέπειες των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των εκποιήσεων και της μεταφοράς ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών κινδύνων στο δημόσιο.

Κορυφαίο κεφάλαιο εκείνης της περιόδου υπήρξε το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα, τα διαβόητα χρυσά διαβατήρια. Χιλιάδες πολιτογραφήσεις, σοβαρές παρατυπίες που καταγράφηκαν από επίσημες έρευνες, πολιτικές συγκρούσεις συμφερόντων και διεθνής διασυρμός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα τερματίστηκε το 2020, αλλά το ουσιώδες ερώτημα παραμένει: πώς ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε να λειτουργήσει επί χρόνια ένας μηχανισμός στον οποίο η απόκτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας συνδέθηκε τόσο στενά με το χρήμα και τις διασυνδέσεις;

Στο ίδιο περιβάλλον αναδείχθηκαν οι αποκαλύψεις των Pandora Papers, οι υποθέσεις υπεράκτιων εταιρειών, οι καταγγελίες για διαπλοκή και οι έρευνες για δραστηριότητες προσώπων κοντά στην εξουσία. Δεν συνιστούν όλες αυτές οι υποθέσεις αποδεδειγμένα ποινικά αδικήματα. Αναδεικνύουν, ωστόσο, ένα διαχρονικό θεσμικό πρόβλημα: την ανάγκη να ελέγχεται αποτελεσματικά η σχέση πολιτικής εξουσίας, ιδιωτικών συμφερόντων και δημόσιων αποφάσεων. Η λογοδοσία δεν μπορεί να εξαντλείται σε επικοινωνιακές διαψεύσεις και ατέρμονες αντιπαραθέσεις για το ποιος συκοφαντεί ποιον.

Αν περάσουμε στη διακυβέρνηση Χριστοδουλίδη, η εικόνα δεν επιτρέπει εύκολες διακηρύξεις περί ρήξης με το παρελθόν. Το Βασιλικό παραμένει χαρακτηριστικό παράδειγμα διακυβερνητικής συνέχειας ενός προβληματικού έργου. Η σύμβαση για το τερματικό φυσικού αερίου ανατέθηκε επί Αναστασιάδη, αλλά το αδιέξοδο και οι συνέπειές του κληροδοτήθηκαν στη σημερινή κυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, για την ηλεκτρική διασύνδεση, το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας και τον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Πόλης. Συμβάσεις, καθυστερήσεις, οικονομικές διεκδικήσεις και έργα που δεν ολοκληρώνονται, ενώ οι πολίτες πληρώνουν ακριβό ηλεκτρισμό και αναμένουν υποδομές που εξαγγέλλονται επί χρόνια.

Η συνέχεια γίνεται περισσότερο ανησυχητική όταν εξετάσουμε τη λειτουργία του ίδιου του Προεδρικού. Το VideoGate του περασμένου Ιανουαρίου έφερε στο προσκήνιο καταγγελίες και ερωτήματα για τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων, τις δωρεές στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και τη σχέση επιχειρηματικών συμφερόντων με πρόσωπα που διαθέτουν πρόσβαση στην εξουσία. Η κυβέρνηση αρνήθηκε τις κατηγορίες και οι αρμόδιες διαδικασίες οφείλουν να διαλευκάνουν την υπόθεση. Οι παραιτήσεις, πάντως, στενών συνεργατών του Προέδρου και της συζύγου του από την προεδρία του Φορέα ανέδειξαν τη σοβαρότητα της πολιτικής κρίσης.

Παράλληλα, οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Λεμεσό, με δύο νεκρούς, έθεσαν ξανά το ζήτημα της κρατικής ετοιμότητας και του συντονισμού. Η διαχείριση του υδατικού προβλήματος, οι καθυστερήσεις στην ενέργεια και η στεγαστική πίεση υπενθυμίζουν ότι η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης δεν κρίνεται από τις εξαγγελίες αλλά από την καθημερινότητα. Ασφαλώς υπάρχουν οικονομικοί δείκτες, δημοσιονομικά αποτελέσματα και κυβερνητικές πολιτικές που πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν αρκούν, όμως, για να απαντήσουν στο ερώτημα της ποιότητας των θεσμών και της αποτελεσματικής διαχείρισης του δημόσιου χρήματος.

Υπάρχει και το Κυπριακό. Ο Αναστασιάδης παρέδωσε τη σκυτάλη μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά και έξι χρόνια χωρίς ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Χριστοδουλίδης, που υπηρέτησε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών του, διακήρυξε ότι θα αναλάμβανε πρωτοβουλίες για την επανεκκίνηση. Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, η διαδικασία παραμένει εγκλωβισμένη σε διαφωνίες για τη μεθοδολογία, την πολιτική ισότητα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η απόσταση ανάμεσα στις προεδρικές διακηρύξεις και στην πραγματική πρόοδο παραμένει μεγάλη, ενώ ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος της προοπτικής λύσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η παρέμβαση Αναστασιάδη αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν προτείνει πρώτα έναν απολογισμό της δεκαετούς διακυβέρνησής του ούτε μια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα. Προτείνει εκλογική συνεννόηση. Και μάλιστα με τον Πρόεδρο για τον οποίο δηλώνει ότι συμφωνεί με τις βασικές κατευθύνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και εξωτερικής πολιτικής του.

Έτσι, το ζήτημα δεν είναι μόνο ποιος θα κερδίσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ Νεοφύτου ή ο Γιώργος Παμπορίδης, ούτε αν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιδιώξει δεύτερη θητεία. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι εάν η παράταξη θα συζητήσει τις ευθύνες της για όσα συνέβησαν από το 2013 ή θα αρκεστεί σε μια νέα διευθέτηση κορυφής. Διότι η δημοκρατία δεν εξαντλείται στην εναλλαγή προσώπων ούτε στην ανακύκλωση πολιτικών συμμαχιών. Προϋποθέτει θεσμούς που ελέγχουν την εξουσία, διαφάνεια στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και πολιτικούς που αναλαμβάνουν ευθύνη για τις αποφάσεις τους. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο σύγκρισης των τριών προεδρικών θητειών. Και σε αυτό το πεδίο η δημόσια συζήτηση έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει.