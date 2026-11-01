Γυναικοκτονία στον Σαϊττά: Χωρίς δικηγόρο στο Δικαστήριο ο 43χρονος, δεν θέλει εκπροσώπηση

Η εκ νέου παρουσία του 43χρονου ενώπιον του Δικαστηρίου έρχεται μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις του Σαββάτου, όταν ο ίδιος, στο πλαίσιο των ανακρίσεων, παραδέχθηκε τη διάπραξη του φόνου και υπέδειξε στους ανακριτές το σημείο όπου είχε εγκαταλείψει τη σορό της γυναίκας. Η 61χρονη εντοπίστηκε τελικά μέσα σε πηγάδι σε κτήμα ιδιοκτησίας της, στην περιοχή του Σαϊττά, στην ορεινή Λεμεσό.

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ενώ φέρεται να ετοιμαζόταν να αναχωρήσει από την Κύπρο. Αρχικά οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα εξαήμερης προσωποκράτησης για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης. Μετά την παραδοχή του και τον εντοπισμό της σορού, επανασυνελήφθη για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία των αστυνομικών εξετάσεων, η δολοφονία εκτιμάται ότι διαπράχθηκε στην κατοικία του 43χρονου και στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε με όχημα στο κτήμα -ιδιοκτησία της άτυχης Όλγας- στον Σαϊττά. Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκαν πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι της 61χρονης, τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος, τα οποία φέρονται να προκλήθηκαν από αμβλύ όργανο.

Οι ανακριτές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο οικονομικών διαφορών μεταξύ του υπόπτου και της γυναίκας, με την οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατηρούσε ερωτική σχέση. Στο πλαίσιο αυτό διερευνώνται και κινήσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της 61χρονης.

Η εξαφάνιση της Όλγας Βασιλίεβα είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, ενώ τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 23 Οκτωβρίου. Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.