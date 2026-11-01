Η Αννίτα κράτησε τον Χάρη και άνοιξε νέο μέτωπο στον ΔΗΣΥ

Η Αννίτα έκανε σοβαρό λάθος που δεν δέχτηκε την παραίτηση Χάρη. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης», διά της δήλωσής του, δεν επέλεξε να στηρίξει τον υποψήφιο για το χρίσμα των Προεδρικών, όπως είχε κάθε δικαίωμα να κάνει. Μας είπε ότι ακόμα και να περάσει ο Αβέρωφ δεν θα τον στηρίξει. Με λίγα λόγια, ο επικεφαλής ενός συναγερμικού ιδρύματος δηλώνει δημόσια ότι δεν θα στηρίξει τον υποψήφιο του κόμματος αν αυτός είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου, δηλαδή δεν θα ευθυγραμμισθεί με την απόφαση του κόμματος. Έχοντας αυτά κατά νου η Αννίτα αμέσως μετά τη δήλωση Χάρη έλεγε δεξιά-αριστερά ότι δεν είχε επιλογή από του να κάνει αποδεκτή την παραίτηση Χάρη. Το βραδάκι βέβαια άλλαξε γνώμη αφού η πλειοψηφία των συμβούλων της αποφάνθηκε ότι αυτό δεν θα ωφελούσε την ενότητα του κόμματος. Στην πραγματικότητα όλοι αυτοί (κυρίως λευκωσιάτικα-απόφοιτοι του English School) δεν ενδιαφέρονται για την ενότητα του κόμματος αλλά απλά συμφωνούν με όσα είπε ο Χάρης και χάρηκαν διότι έδωσε έναν πάτσο στον Πάφιτο. Από την άλλη βεβαίως, οι του Πάφιτου επιμένουν ότι η Αννίτα υποσχέθηκε ότι θα εγγυθεί την ενότητα αλλά απέτυχε να το κάνει.