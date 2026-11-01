Σοκάρουν ακόμα περισσότερο τα όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού κατά τη νέα διαδικασία προσωποκράτησης του 43χρονου καθομολογίαν γυναικοκτόνου της Όλγας Βασιλίεβα. Συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρθηκε στα γεγονότα της δολοφονίας της 61χρονης όπως τα ομολόγησε ο 43χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε ότι την σκότωσε με ένα σφυρί και πολλαπλά κτυπήματα στο κεφάλι.
«Χτύπησα την Όλγα με σφυρί στο κεφάλι»: Σοκάρουν όσα ακούστηκαν από τον 43χρονο στο Δικαστήριο - Τη μετέφερε στο Μονιάτη την επόμενη του φόνου
Ο 43χρονος παρουσιάστηκε στη νέα διαδικασία χωρίς δικηγόρο, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί εκπροσώπηση, ενώ σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή πρώτη διαδικασία, παρουσιάστηκε κανονικά με δικηγόρο.
Ο 43χρονος παρουσιάστηκε στη νέα διαδικασία χωρίς δικηγόρο, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί εκπροσώπηση, ενώ σημειώνεται ότι κατά τη χθεσινή πρώτη διαδικασία, παρουσιάστηκε κανονικά με δικηγόρο.
Κατά τη χθεσινή μέρα, ο 43χρονος σε θεληματική του κατάθεση παραδέχθηκε τα πάντα, λέγοντας ότι ήταν μαζί με το θύμα στην οικία του, όπου σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, επειδή τον προσέβαλε, θύμωσε και την κτύπησε στο κεφάλι με ένα σφυρί. Ακολούθως, αφού άφησε το θύμα στην οικία για ένα βράδυ, την επόμενη ημέρα επέστρεψε και πήρε το πτώμα μαζί του και κινήθηκε προς τον Μονιάτη. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, το φονικό σφυρί το πέταξε πάνω από πέργολα στην οικία του. Σημειώνεται ότι το σφυρί ακόμα δεν έχει βρεθεί και θα γίνουν έρευνες προς εντοπισμό του κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας.
Ακολούθως, ο 43χρονος υπέδειξε στα μέλη της Αστυνομίας το επίμαχο χωράφι και το σημείο όπου ήταν το θύμα. Συγκεκριμένα το είχε τοποθετήσει σε φρεάτιο του αποχετευτικού. Στη σκηνή κλήθηκαν μέλη της ΕΜΑΚ τα οποία ανέσυραν τη σορό.
Ο καθομολογίαν δράστης τέθηκε υπό κράτηση για περιόδο 8 ημερών, ενώ αναμένονται ακόμα σημαντικές έρευνες για την πλήρη εξυχνίαση της υπόθεσης.
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