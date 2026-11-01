Το Νέο Σωφρονιστικό Ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα επόμενα 50 χρόνια* Του Κωνσταντίνου Φυτιρή

Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ως Υπουργός που προϊσταται του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, θεωρώ ότι η ευθύνη μας δεν εξαντλείται στη διαχείριση των ζητημάτων της καθημερινότητας. Η ευθύνη μας είναι να βλέπουμε μπροστά, να εντοπίζουμε και να προγραμματίζουμε ορθολογικά την επίλυση προβλημάτων που συσσωρεύτηκαν για δεκαετίες και να δημιουργούμε τις υποδομές που θα υπηρετούν την κοινωνία πολύ μετά το τέλος της δικής μας θητείας.

Με αυτή τη φιλοσοφία προσεγγίζουμε και τη μεγάλη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο αλλά τον δύσκολο της μεγάλης ευθύνης. Επιλέξαμε να αγγίξουμε ένα ζήτημα που για δεκαετίες όλοι αναγνώριζαν, αλλά κανείς δεν ανελαβε πρωτοβουλίες να το επιλύσει οριστικά.

Η ποιότητα ενός κράτους δικαίου δεν κρίνεται μόνο από τους νόμους που ψηφίζει, αλλά και από τον τρόπο που εφαρμόζει τις αρχές της δικαιοσύνης στην πράξη. Κρίνεται από το κατά πόσο μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή, λιγότερη παραβατικότητα και περισσότερες ευκαιρίες επανένταξης.

Αυτό ακριβώς είναι το πραγματικό διακύβευμα της μεταρρύθμισης που προωθούμε στο σωφρονιστικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πολλά χρόνια, οι Κεντρικές Φυλακές λειτουργούν κάτω από συνθήκες που αντανακλούσαν συσσωρευμένες αδυναμίες δεκαετιών. Ο υπερπληθυσμός, οι ξεπερασμένες υποδομές, η περιορισμένη δυνατότητα διαχωρισμού διαφορετικών κατηγοριών κρατουμένων και οι αυξανόμενες ανάγκες ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος κατέστησαν σαφές ότι δεν αρκούν πλέον αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, επέλεξε να αναλάβει την ευθύνη των δύσκολων αποφάσεων. Όχι να μεταθέσει το πρόβλημα στο μέλλον. Όχι να αρκεστεί στη διαχείριση της καθημερινότητας. Αλλά να θέσει τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη λύση που θα εξυπηρετεί τη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες. Η δημιουργία του νέου Σωφρονιστικού Ιδρύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές και υποδομικές παρεμβάσεις στον τομέα της δικαιοσύνης. Δεν πρόκειται απλώς για ένα κατασκευαστικό έργο. Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση στην ασφάλεια, στη λειτουργία του κράτους δικαίου και στην κοινωνική σταθερότητα. Ο στόχος μας δεν είναι να μεταφέρουμε τις υφιστάμενες φυλακές από μια τοποθεσία σε μια άλλη. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο σωφρονιστικό συγκρότημα, σχεδιασμένο με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις πραγματικές ανάγκες της εποχής μας και θα επιτρέπει τον ουσιαστικό διαχωρισμό των κρατουμένων. Παράλληλα θα διαθέτει δομές εκπαίδευσης, εργασίας και κατάρτισης, θα παρέχει υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και θα δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για ουσιαστική επανένταξη. Η φυλακή δεν είναι μόνο χώρος έκτισης ποινής αλλά και ένας θεσμός του κραtτους δικαίου.

Η κοινωνία έχει δικαίωμα να απαιτεί ασφάλεια. Έχει όμως χρέος και συμφέρον να επανεντάσσει ανθρώπους που μπορούν να επιστρέψουν σε αυτήν ως παραγωγικά και υπεύθυνα μέλη. Ένας άνθρωπος που αποκτά δεξιότητες, εκπαίδευση και προοπτική κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία ζωής μετά την αποφυλάκισή του. Και αυτό αποτελεί όφελος για ολόκληρη την κοινωνία.

Η μεταρρύθμιση αφορά επίσης τους ανθρώπους που υπηρετούν καθημερινά στο σωφρονιστικό σύστημα. Οι Σωφρονιστικοι υπάλληλοι και όλα τα στελέχη των Φυλακών επιτελούν ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες. Ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να τους παρέχει ασφαλείς εγκαταστάσεις, καλύτερα εργαλεία, εκπαίδευση και σύγχρονες συνθήκες εργασίας, ώστε να μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά την αποστολή τους.

Γνωρίζουμε ότι ένα έργο αυτής της κλίμακας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από τη μία ημέρα στην άλλη. Απαιτούνται μελέτες, περιβαλλοντικές αξιολογήσεις, πολεοδομικές διαδικασίες, διαγωνισμοί και θεσμικές εγκρίσεις. Η διαφάνεια και η νομιμότητα δεν είναι εμπόδιο αλλά προϋπόθεση επιτυχίας. Την ίδια στιγμή όμως, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η γραφειοκρατία να μετατραπεί σε άλλοθι αδράνειας.

Γι' αυτό εργαζόμαστε παράλληλα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά το σήμερα, που είναι τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών, την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού και την προώθηση άμεσων λύσεων για κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαχείριση των ανήλικων παραβατών. Το δεύτερο αφορά το αύριο, που είναι η δημιουργία ενός νέου σωφρονιστικού μοντέλου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις επόμενες δεκαετίες. Η επιλογή της περιοχής του Αγίου Σωζομένου ως προτεινόμενου χώρου χωροθέτησης εξετάζεται με πλήρη σεβασμό στις θεσμικές διαδικασίες και με διάθεση ουσιαστικού διαλόγου με τις τοπικές αρχές και τις επηρεαζόμενες κοινότητες. Θέλουμε να ακούσουμε τις ανησυχίες, να αξιολογήσουμε τεκμηριωμένες εισηγήσεις και να διαμορφώσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την υλοποίηση του έργου.

Ωστόσο, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες. Η ανάγκη για ένα νέο, σύγχρονο σωφρονιστικό ίδρυμα δεν μπορεί να παραπέμπεται διαρκώς στο μέλλον. Το κόστος της αδράνειας είναι μεγαλύτερο από το κόστος της δράσης και η ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές επιβάλλει να προχωρήσουμε.

Συχνά, όταν συζητούμε ένα έργο τέτοιας κλίμακας, η πρώτη ερώτηση αφορά το οικονομικό κόστος. Είναι ένα απολύτως θεμιτό ερώτημα. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πού επενδύονται οι δημόσιοι πόροι και ποια είναι η προστιθέμενη αξία κάθε μεγάλης κρατικής επένδυσης. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει η δημιουργία ενός σύγχρονου Σωφρονιστικού Ιδρύματος αλλά πόσο κοστίζει στην κοινωνία η διατήρηση ενός συστήματος που εδώ και χρόνια λειτουργεί κάτω από τις πιέσεις του υπερπληθυσμού, των ανεπαρκών υποδομών και των περιορισμένων δυνατοτήτων επανένταξης.

Κάθε καθυστέρηση έχει τίμημα στολειτουργικό κόστος για το κράτος, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, τους εργαζομένους του σωφρονιστικού συστήματος και τελικά κόστος για την ίδια την κοινωνία.

Η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές δεν είναι δαπάνη χωρίς αντίκρισμα. Είναι επένδυση στη δημόσια ασφάλεια, στη μείωση της υποτροπής, στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. που θα εξυπηρετεί τη χώρα για πολλές δεκαετίες.

Για τον λόγο αυτό, η Κυβέρνηση προχωρεί με απόλυτη προσήλωση στη διαφάνεια, στην ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής σχέσης κόστους και αποτελέσματος σε κάθε στάδιο του έργου. Κάθε ευρώ που θα επενδυθεί πρέπει να μεταφράζεται σε πραγματική αξία για τον πολίτη και σε ένα σωφρονιστικό σύστημα αντάξιο ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Η δική μας υποχρέωση είναι να κάνουμε το πρώτο αποφασιστικό βήμα, να διορθώσουμε στρεβλώσεις που συσσωρεύτηκαν επί χρόνια, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που για δεκαετίες παρέμεναν άλυτα και να δημιουργήσουμε τις υποδομές που χρειάζεται η κοινωνία του αύριο.

Η επιτυχία μιας υπεύθυνης κυβερνησης δεν κρίνεται μόνο από όσα μπορεί να διαχειριστεί σήμερα, αλλά από όσα εξασφαλίζει για το μέλλον του κράτους δικαίου των επόμενων γενεών. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς! Ο καθένας πρέπει να πράττει όσα του επιβάλλει η θέση που υπηρετεί«έκαστος ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη»