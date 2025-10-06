Ττόκκα, κουμπάρε… Τζυρκακό!

Γράφει o Γιαννάκης Ηρακλέους

· Πρόταση στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου να είναι στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΚΟ έκανε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ενώ την «πολιορκούν» για μεταγραφή και άλλα κόμματα. Ο Στέφανος Στεφάνου, για παράδειγμα, της πρότεινε συνέχιση της συνεργασίας της με το ΑΚΕΛ με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά, ενώ πιθανόν παραμένει το ενδεχόμενο μεταπήδησής της στο «Άλμα». Όπως πληροφορείται η στήλη από έγκυρες πηγές που δεν θέλησαν να κατονομαστούν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επίσης σκέφτεται να της προτείνει μεταγραφή, διορίζοντάς την επίτροπο, αλλά η Ειρήνη επί του παρόντος δεν ανοίγει τα χαρτιά της εν αναμονή της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη. Αποκλείεται δηλαδή να της κάνει πρόταση για μεταγραφή η… Ρεάλ Μαδρίτης;!

· Κρίνοντας από το γλείψιμο που κάνουν ακατάπαυστα στον Χριστοδουλίδη, η στήλη θεωρεί φαβορί προς υπουργοποίηση στον επικείμενο ανασχηματισμό τους Νίκο Κατσουρίδη, Μιχάλη Ιγνατίου και Ανδρέα Πιμπίσιη…

· Η πρόσφατη αντιπαράθεση μεταξύ του ακαδημαϊκού και αναπληρωτή επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Χαρίδημου Τσούκα, και του βουλευτή του ΔΗΚΟ Παύλου Μυλωνά, άλλως «Ακοπρίτη», μετά από ανάρτηση του πρώτου για το «ρουσφέτι που δεν ζήτησε», μου θύμισε τη σοφή κουβέντα της αείμνηστης Νίκης Μαραγκού: «Το ρουσφέτι στην Κύπρο δεν ισχύει διότι το κάνουν όλοι»!

· Βασίλης Πάλμας, υπουργός Άμυνας, μετά την πρόσφατη προμήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία του ισραηλινού αντιαεροπορικού συστήματος Barak MX: «Δεν θα πάρουμε άδεια από τους Τούρκους εισβολείς για αμυντική θωράκιση». Πιο σταράτα τα είπε στους Τούρκους ο εκ των προκατόχων του, νυν Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ο οποίος τους είχε προειδοποιήσει, όταν τουρκικά πλοία παρενοχλούσαν στην ΑΟΖ μας, «να μην εκλαμβάνουν την ψυχραιμία μας ως αδυναμία», με αποτέλεσμα οι Τούρτζιοι να κοπούν του βούρου. Αβρατινί!

· Νίκος Αναστασιάδης, για το σκάνδαλο του φυσικού αερίου: «Με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον κάποιοι εμπλέκονται, να τη γλυτώσουν»! Inshallah Πρόεδρε, πέρκι τους έβρουν τζαι κάτσουν τους μέσα…

· Ποιος «αναγνωρίζει» περισσότερο το ψευδοκράτος; Όσοι δείχνουν ταυτότητα για να περάσουν πουποτζεί ή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φωτογραφίζεται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, μπροστά από το έμβλημα του διεθνούς οργανισμού, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ εν μέσω του ιδίου και του φερέφωνου του «σουλτάνου»;

Έλληνα Πρωθυπουργό, του είπε, μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες: «Έλα Κυριάκο, να κάνουμε μια χειραψία, να μην νομίζουν κάποιοι ό,τι θέλουν». Ουάου! Ντα όταν ο εκδότης Κώστας Χατζηκωστής, στην παρουσίαση του βιβλίου του στα τέλη Μαΐου, του είπε κατάφατσα «αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, είστε πολύ συμπαθής σε μένα, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν έχετε τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης», θυμάστε πώς αντέδρασε; Μούγκα! Άλλως ποίησε την νήσσαν, κοινώς έπαιξε πελλόν! Άραγε, συγκαταλέγει και τον πρόεδρο του Συγκροτήματος «Δίας» σε εκείνους που… «νομίζουν ό,τι θέλουν»;!

· Αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχο τον πρώην Πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί για ύποπτες συναλλαγές με τον Μουαμάρ Καντάφι, καταδικάζοντάς τον σε πενταετή κάθειρξη, συν €100.000 πρόστιμο, συν πενταετή απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Αν ο Νικολά… Αναστασιαδί γεννιόταν στη Γαλλία, σίγουρα θα εφκάλλαν που τες αποθήκες την γκιλοτίνα!

· Η δήλωση του Νικολά Σαρκοζί μετά την απόφαση του δικαστηρίου, πως «αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή αλλά με το κεφάλι ψηλά», πέραν της απορίας αν εννοούσε ότι θα κοιμάται… στέκοντας(!), μου θύμισε το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε μεταξύ των Γάλλων, τότε που μεσουρανούσε. Ρωτά λοιπόν ο Σαρκοζί την Ιταλίδα σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, «Αγάπη μου, να σε ρωτήσω κάτι αλλά θα σε παρακαλούσα να είσαι ειλικρινής μαζί μου. Πες μου…κοιμήθηκες με άλλον άνδρα πριν από μένα;». «Νικολάάά! Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο;!», απαντά η Κάρλα, φανερά ενοχλημένη. «Στ’ ορκίζομαι… είσαι ο μόνος άνδρας με τον οποίον κοιμήθηκα. Οι προηγούμενοι… με κρατούσαν ξύπνια όλη τη νύχτα»!