Ο Τραμπ στέλνει τον Γουίτκοφ στο Βερολίνο για συνομιλίες με Ζελένσκι και Ευρωπαίους -Το βασικό «αγκάθι»

Τον απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ στέλνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Βερολίνο το Σαββατοκύριακο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία να κάνει σημαντικές υποχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε ανοικτά την ανυπομονησία του σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών πάνω στο σχέδιο που κατήρτισε ο ίδιος το οποίο έχει στόχο να διευθετήσει την κρίση στην Ουκρανία, που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την ώρα που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να τροποποιήσουν την αμερικανική πρόταση, που κρίνεται πολύ ευνοϊκή προς τη Μόσχα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε χθες Παρασκευή το βράδυ στο AFP την επίσκεψη του Γουίτκοφ στη Γερμανία, μια πληροφορία που αρχικά είχε μεταδώσει η Wall Street Journal.

Διπλωματικές επαφές Γουίτκοφ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος στις αρχές του μήνα είχε συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, αναμένεται να συναντηθεί στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι καθώς και με Ευρωπαίους ηγέτες, αν και προς το παρόν να έχει διευκρινιστεί ποιοι θα είναι αυτοί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχεδίαζε να βρεθεί τη Δευτέρα στη γερμανική πρωτεύουσα για να συναντηθεί με Ευρωπαίους συμμάχους του στο πλαίσιο των εντατικών διαβουλεύσεων πάνω στο αμερικανικό σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε πριν περίπου έναν μήνα.

Βασικό αγκάθι το εδαφικό

Οι διαπραγματεύσεις προσκρούουν κυρίως σε εδαφικά ζητήματα, με τις ΗΠΑ να ζητούν μεγάλες υποχωρήσεις από την Ουκρανία, όπως καταγγέλλει το Κίεβο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ουάσινγκτον επιθυμεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τις περιοχές της επαρχίας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, που ελέγχουν ακόμη προκειμένου να δημιουργηθεί εκεί μια αποστρατιωτικοποιημένη «ζώνη ελεύθερου εμπορίου», χωρίς να ζητούν το ίδιο από τα ρωσικά στρατεύματα.

Χθες Παρασκευή ο Τραμπ επανέλαβε την εκτίμησή του ότι η προτεινόμενη αυτή ζώνη ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή του Ντονμπάς –που αποτελείται από τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία—θα λειτουργήσει, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

