Ένας πνεύμονας πολιτισμού στο Πάρκο της Ακρόπολης

Κλείνουν φέτος δέκα χρόνια ζωής του Nicosia Book Fest (NBF) και γιορτάστηκαν με πολλές και ποιοτικές εκδηλώσεις στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία το περασμένο Σαββατοκύριακο, 11-12 Οκτωβρίου. Διοργανωτής ήταν το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας» με μέγα χορηγό το Υφυπουργείο Πολιτισμού, πλήθος άλλων χορηγών, με υποστηρικτή το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Στροβόλου.

Το NBF έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που προάγει το βιβλίο στο κυπριακό κοινό. Μέσα στον καλαίσθητο χώρο του πάρκου συναντήθηκαν συγγραφείς, εκδότες, καλλιτέχνες και κοινό. Οι αναγνώστες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να περιεργαστούν και να ξεφυλλίσουν χιλιάδες τίτλους βιβλίων, να έλθουν σε άμεση επαφή μαζί τους, να συζητήσουν με συγγραφείς και καλλιτέχνες. Να αναπτύξουν πολιτισμική κουλτούρα και θετική στάση απέναντι στους δημιουργούς και τα έργα τους. Στους διάφορους χώρους της έκθεσης το κοινό μπορούσε να παρευρεθεί σε παρουσιάσεις βιβλίων και να κάνει τις παρεμβάσεις του σε συζητήσεις λογοτεχνικού περιεχομένου. Το πάρκο είχε μετατραπεί σε έναν μεγάλο πολιτιστικό χώρο γεμάτο ιδέες, τέχνη και μουσική.

Οι φετινές εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στη γαλλική λογοτεχνία και στον Παύλο Λιασίδη. Από τις εκατοντάδες δράσεις του φεστιβάλ ξεχώρισαν οι ομιλίες-αναλύσεις των Αστέρη Κούτουλα για τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και του Άλκη Μπαλτά για τις κοινές μουσικές καταβολές των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι που έγιναν μέσα στις γραφικές σπηλιές του πάρκου. Ήταν δύο εξαιρετικές σε βάθος παρουσιάσεις και θα είναι ευχής έργο να επαναληφθούν.

Εκείνο που χαρακτήριζε την έκθεση και την όλη ατμόσφαιρα του φεστιβάλ ήταν η ενεργητική συμμετοχή του κόσμου που εξέφραζε ελεύθερα τις απόψεις του για λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά και ιστορικά ζητήματα σε μια γόνιμη, δημιουργική και αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δημιουργών-συγγραφέων και των αναγνωστών. Η επαφή του κοινού με τον κόσμο του βιβλίου και γενικά με τον κόσμο της τέχνης και η συμβολή του φεστιβάλ στη δημιουργία ενός δυναμικού κοινού στον χώρο του πνεύματος αποτελούσαν τον πρωταρχικό στόχο των διοργανωτών.

Στα διάφορα περίπτερα εκτίθονταν βιβλία για όλα τα ενδιαφέροντα και για όλες τις ηλικίες. Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε για τα παιδιά αφού το φεστιβάλ στοχεύει να προετοιμάσει τους μελλοντικούς αναγνώστες. Το NBF κατάφερε να δημιουργήσει μια εστία πολιτισμού, να συγκεντρώσει χιλιάδες ανθρώπους να φέρουν τα παιδιά τους για να έλθουν σε επαφή με την παιδική λογοτεχνία και να ακούσουν ποιοτική μουσική από τις ορχήστρες των μουσικών σχολείων.

Ο συνδυασμός της δημιουργίας του πνεύματος όπως η λογοτεχνία, η μουσική και άλλες τέχνες και ο ιστορικός και φιλοσοφικός προβληματισμός που διατυπωνόταν μέσα από τα βιβλία, με τη σωστή ψυχαγωγία, υπό την έννοια της αγωγής της ψυχής, λειτούργησε εποικοδομητικά και αυτό φαινόταν στα πρόσωπα των επισκεπτών που έδειχναν να απολαμβάνουν την παρουσία τους στην έκθεση. Αντί η Πολιτεία να περιμένει τον κόσμο να γεμίσει από μόνος του τα θέατρα και τις αίθουσες συναυλιών και διαλέξεων ή να προσέρχεται στα βιβλιοπωλεία προσφέρει αυτά τα πολιτισμικά αγαθά υπό μορφή φεστιβάλ και έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος.

Η εξοικείωση του πολίτη με την τέχνη (λόγο, εικαστικά ή μουσική) είναι κατά βάση ευθύνη της Πολιτείας και αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το φεστιβάλ λειτούργησε συμπληρωματικά προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας ευκαιρίες απόκτησης γνώσεων και μόρφωσης σε ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Η διάκριση καλής και κακής τέχνης δεν είναι πάντοτε σαφής. Συνεπώς χρειάζεται προσοχή στο τι προσφέρεται. Στην περίπτωση για την οποία μιλάμε, η ποιότητα ήταν καταφανής. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ ήταν πλουσιότατο και προσεγμένο και περιελάμβανε εκδηλώσεις που ικανοποιούσαν πλήθος ενδιαφερόντων και γνώσεων.

Το NBF αγκαλιάστηκε από τον κόσμο, όπως αποδεικνύεται από τη μαζική προσέλευσή του. Τα προηγούμενα χρόνια φρόντισε να ετοιμάσει το γόνιμο έδαφος το οποίο με τη σωστή καλλιέργεια αρχίζει να δίνει τους καρπούς του. Αξίζει ένα μεγάλο «εύγε» στους διοργανωτές στους οποίους ευχόμαστε κάθε μελλοντική επιτυχία. Το NBF αποτελεί πια έναν καταξιωμένο θεσμό που πρέπει να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε.