Γιατί μας ενοχλούν τα αυτονόητα;

Με αφορμή τις πρώτες, γενικού χαρακτήρα, δημόσιες τοποθετήσεις του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, για το Κυπριακό και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, κατά την τελετή ανάληψης της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων αλλά και τη συνέντευξή του στο Ανατολού, άρχισε από τους γνωστούς-αγνώστους εντός της ελληνοκυπριακής κοινότητας, βολεμένους με τη διαίρεση κύκλους, η επιχείρηση αποδόμησης και παρουσίασής του σαν τάχατες «το ίδιο και το αυτό» με τον αδιάλλακτο και θιασώτη της λύσης των δύο κρατών προκάτοχό του, Ερσίν Τατάρ.

Εξοργίστηκαν γιατί μίλησε για χρονοδιαγράμματα στη διαπραγμάτευση, για πολιτική ισότητα, διατήρηση του εγγυητικού ρόλου της Τουρκίας και δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που πρέπει να κατοχυρωθούν. Θέματα δηλαδή σοβαρά που δεν λύνονται στη βάση δημόσιων δηλώσεων, παρά μόνο στο τραπέζι μίας ευρύτερης διαπραγμάτευσης.

Δεν είμαστε ούτε επιθυμούμε να κάνουμε τους δικηγόρους του νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη ούτε είμαστε και εξ εκείνων που θεωρούν ότι, με την εκλογή του, ανοίγει ο δρόμος διάπλατα για διαπραγματεύσεις και, πολύ περισσότερο, για λύση.

Όμως ο Ερχιουρμάν δεν είναι Τατάρ, όσο και αν αυτό βολεύει το αφήγημα όσων επιθυμούν τη διατήρηση της σημερινής ακινησίας και απραξίας στο Κυπριακό.

Ο Ερχιουρμάν είναι ένας νέος Τουρκοκύπριος πολιτικός με πολύ ισχυρή και βαθιά κυπριακή συνείδηση. Αντιλαμβάνεται τη λύση του Κυπριακού ως μία διαδικασία που θα επανενώσει την Κύπρο, θα κατοχυρώσει τα δικαιώματα και συμφέροντα όλου του λαού της και όχι της μίας ή της άλλης μόνο κοινότητας και θα διασφαλίσει την ειρηνική συμβίωση όλων των Κυπρίων. Είναι όμως Τουρκοκύπριος και όχι Ελληνοκύπριος και είναι ηγέτης των Τουρκοκυπρίων και όχι των Ελληνοκυπρίων και είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό να προτάσσει στις δηλώσεις του τα θέλω και τις επιδιώξεις της κοινότητάς του, όπως λογικό και φυσιολογικό είναι να θέλει να μπει σε μία διαπραγμάτευση έχοντας δίπλα του και όχι απέναντί του την Άγκυρα.

Αν κάποιοι ανέμεναν ότι θα έβγαινε ο Ερχιουρμάν και θα αποκήρυττε κάθε τουρκική θέση και αξίωση ή ότι θα δήλωνε ότι δεν συμφωνεί με τη συνέχιση των τουρκικών εγγυήσεων απλά και μόνο για να γίνει αρεστός σε αυτούς, και πλανώνται πλάνην οικτρά αλλά και αποδεικνύουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί ότι το Κυπριακό δεν το διαπραγματευόμαστε μεταξύ μας οι Ελληνοκύπριοι και κυρίως ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο μέσα από εκατέρωθεν συμβιβασμούς και υποχωρήσεις και όχι με την παράδοση της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην ελληνοκυπριακή.

Το πρώτιστο φυσικά αυτή τη στιγμή είναι να ξαναρχίσει μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια μία ουσιαστική διαπραγμάτευση και εκεί είναι που θα κριθεί και ο Τουφάν Ερχιουρμάν αλλά και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και όχι από τις δημόσιες δηλώσεις τους.