Θα είναι ο Ρομπ Γέτεν ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Ολλανδίας;

Ο 38χρονος κεντρώος ηγέτης του κόμματος D66, Ρομπ Γέτεν, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, μετά το ισχυρό αποτέλεσμα του κόμματός του στις χθεσινές εκλογές.

Ο Γέτεν, που μέχρι πρόσφατα ήταν υπουργός Κλίματος, κατάφερε να μεταμορφώσει την εικόνα του από έναν τεχνοκράτη πολιτικό σε έναν θετικό, αισιόδοξο ηγέτη τύπου «Yes, we can». Η καμπάνια του επεκτάθηκε πέρα από την πράσινη πολιτική και έδωσε έμφαση σε θέματα όπως η μετανάστευση και η οικιστική κρίση, προτείνοντας τη δημιουργία δέκα νέων πόλεων και αυστηρότερους ελέγχους ασύλου.

Ένας ηγέτης που ποντάρει στη συνεργασία και όχι στον φόβο

Με προσεγμένο λόγο και καμπάνια που επένδυσε στην ενότητα, ο Γέτεν αντιπαρατέθηκε ανοιχτά με τον ακροδεξιό Γκέερτ Βίλντερς, κατηγορώντας τον ότι «καταχράται την ολλανδική ταυτότητα» και ότι επικαλείται τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ μόνο για να στοχοποιήσει μουσουλμάνους.

Στο μήνυμά του την ημέρα των εκλογών, έγραψε: «Ήρθε η ώρα να νικήσουν οι θετικές δυνάμεις. Μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τον Βίλντερς».

Η σεξουαλικότητά του δεν αποτέλεσε κεντρικό θέμα της καμπάνιας, σε μια χώρα που εδώ και 25 χρόνια έχει νομιμοποιήσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ωστόσο, η πιθανότητα να εκλεγεί ένας ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός θεωρείται ιστορική στιγμή για την Ευρώπη.

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό διεθνή παίκτη χόκεϊ Νίκολας Κίναν, τον οποίο γνώρισε χάρη σε viral βίντεο του TikTok το 2021. Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί τον Αύγουστο του 2026.

Η επόμενη μέρα

Με το D66 να προηγείται στις κάλπες, ο Γέτεν αναμένεται να λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν καταφέρει να συνθέσει μια πλειοψηφία με τους κεντρώους και τους φιλελεύθερους, θα γίνει ο πρώτος ανοιχτά γκέι ηγέτης της Ολλανδίας και ένας από τους ελάχιστους στον κόσμο.

Όπως είπε πρώην υπουργός του κόμματος, «ο Ρομπ έχει το χάρισμα να ενώνει και όχι να διχάζει – και αυτή ίσως είναι η απάντηση που χρειάζεται σήμερα η Ολλανδία».

Με πληροφορίες από Reuters