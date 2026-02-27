Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Κατεχόμενα: Ενισχύονται οι έλεγχοι στα οδοφράγματα λόγω αφθώδους πυρετού – Αιχμές Τσαβούς για απόκρυψη κρουσμάτων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο «υπουργός γεωργίας» ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απολύμανσης και 150.000 εμβολιασμούς σε αιγοπρόβατα, κάνοντας λόγο για εξάπλωση της νόσου σε όλο το νησί και καλώντας σε κοινή αντιμετώπιση.

Ο «υπουργός γεωργίας και φυσικών πόρων» Χουσεΐν Τσαβούς ανακοίνωσε την ενίσχυση των μέτρων απολύμανσης και ελέγχου στα σημεία διέλευσης (οδοφράγματα), εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του αφθώδους πυρετού.

Σχετικά άρθρα:

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, ο κ. Τσαβούς αναφέρθηκε σε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στις ελεύθερες περιοχές έχουν εντοπιστεί κρούσματα, λέγοντας ότι η ασθένεια ενδέχεται να έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρο το νησί. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε αυξημένα μέτρα στα οδοφράγματα. 

Ο κ. Τσαβούς ισχυρίστηκε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 εντοπίστηκε λαθρεμπόριο ζώων από τις ελεύθερες περιοχές προς την κατεχόμενη Αμμόχωστο, στα οποία εντοπίστηκε ο ιός, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι Ε/κ αρμόδιοι απέκρυψαν την ασθένεια επί ένα χρόνο. «Οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους ήταν οι οικονομικές απώλειες και οι ζημιές των παραγωγών όσον αφορά το χαλλούμι», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο εμβολιασμός στις ελεύθερες περιοχές ξεκίνησε μόνο αφού χώρες-αγοραστές χαλλουμιού παρείχαν εγγυήσεις ότι θα συνεχίσουν τις εισαγωγές.

Όσον αφορά τα μέτρα στα κατεχόμενα, ο κ. Τσαβούς ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη δόση εμβολιασμού στα βοοειδή και έχουν χορηγηθεί 150.000 δόσεις στα αιγοπρόβατα, προσθέτοντας ότι «η προστασία της παραγωγής αποτελεί προτεραιότητά μας». Κάλεσε επίσης τους Τ/κ να είναι προσεκτικοί όσον αφορά την αγορά κρέατος από τις ελεύθερες περιοχές, αναφέροντας ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μέσω των οστών των ζώων.

Ο «υπουργός» τάχθηκε υπέρ κοινής αντιμετώπισης, δηλώνοντας ότι «πιστεύω ότι σε τέτοιου είδους ασθένειες πρέπει να διεξάγουμε κοινό αγώνα», ενώ είπε ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας τους επόμενους 3-4 μήνες η ασθένεια αναμένεται να υποχωρήσει.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙΖΩΑΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα