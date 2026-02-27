Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Εκτροχιασμός τραμ στο Μιλάνο: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο, ανατράπηκε με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί άνθρωποι, «νόμιζα ότι έκανε σεισμό» λέει ένας επιβάτης

Ένα τραμ εκτροχιάστηκε νωρίτερα στο Μιλάνο, με απολογισμό τουλάχιστον έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με τον skytg24, το τραμ βγήκε από τις γραμμές για άγνωστη προς το παρόν αιτία και προσέκρουσε σε κτήριο.

Στη συνέχεια φέρεται να έχει ανατραπεί με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί πολλοί επιβάτες σε αυτό. Μέχρι στιγμής, έχει γίνει γνωστό ότι έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

Σύμφωνα με αναφορές, το θύμα είναι ένας άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, ο οποίος χτυπήθηκε από το όχημα.

Το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, ενώ μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων είναι στο σημείο.

 

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

Σημειώνεται ότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται ακόμα στον τόπο του ατυχήματος, όπου οι πυροσβέστες και αρκετά ασθενοφόρα ανταποκρίθηκαν για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Μερικοί από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΙΤΑΛΙΑΑΤΥΧΗΜΑΝΕΚΡΟΣΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα